De laatste paar jaar grijpen veel landen massaal hun kans om een Formule 1-race te organiseren. Terwijl de huidige kalender al bol staat van de raceweekenden, zijn er nog genoeg partijen die ook solliciteren naar een Grand Prix op eigen bodem. De GP van Duitsland komt steeds dichter bij een officiële comeback, terwijl er in Azië alweer twee nieuwe F1-circuits uit de grond moeten schieten.

De GP van Duitsland werkt al langer aan een comeback. Met Hockenheim als strijdtoneel zou het evenement het liefst in 2026 weer terugkeren op de kalender. Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthulde aan de DPA news agency dat er grootse plannen zijn voor seizoen 2026. “We zijn in gesprek met organisatoren in Europa om iets te doen dat binnenkort zal worden aangekondigd”, aldus de Italiaan. “Er zullen veel Grands Prix plaatsvinden, vooral in Europa.” Volgens de laatste geruchten wordt er een constructie gemaakt waarbij verschillende Europese evenementen één raceslot op de kalender zouden delen, dat jaarlijks roteert.

Onze Oosterburen hebben sinds 2020 geen race meer georganiseerd. De GP van Duitsland was lange tijd vaste prik voor de Formule 1, maar door teleurstellende kijkcijfers en een relatief lage opkomst, verdween deze van de kalender. Een gemis voor veel racefans, want legendarische circuits als de Nürburgring en Hockenheim staan garant voor veel actie op de baan.

China en Korea

Ook in Azië is de Formule 1 razend populair. Binnenkort keert de sport terug naar het Shanghai International Circuit voor de GP van China, maar daar hoeft het niet bij te blijven. Zowel China als Korea werken aan nieuwe F1-circuits. In het Chinese Guangdong wordt de bouw van een nieuw Formule 1-circuit gepland, als onderdeel van een grootschalig motorsport park.

In de Koreaanse stad Incheon willen ze ook een nieuwe baan uit de grond stampen. Burgemeester Yoo Jeong-bok meldde zich tijdens de GP van Japan al bij het Formule 1-management. “Incheon is de beste plek om de Formule 1 te hosten”, zei hij tegen het Koreaanse Yonhap. “Binnenkort zullen er grootschalige gesprekken plaatsvinden.” Korea was vier keer eerder het decor voor een Grand Prix. Tussen 2010 en 2013 werd er geracet op het Korea International Circuit in Yeongam.

