Terwijl Formule 1-fans zich verheugen op het raceweekend in Jeddah, is Saoedi-Arabië bezig met de bouw van een nieuw spektakelstuk. Het volgende megaproject van de Arabieren is entertainment-metropool Qiddiya. In een speelstad die zijn weerga niet kent, wordt ook een nieuw Formule 1-circuit gebouwd. Dinsdag werden de eerste sfeerimpressies gedeeld.

De wow-factor staat in Qiddiya hoog in het vaandel. Van sportarena’s tot attractieparken, niks is te gek in een oord dat volledig in het teken staat van spel en entertainment. Het Formule 1-circuit moet de absolute trekpleister worden van het project in Saoedi-Arabië.

Zo komt er een achtbaan naast de rechte stukken van het circuit waarin fans “mee kunnen rijden” met de coureurs. Verder is er de Blade-bocht, een haarspeld die zich uitstrekt over een gebouw van twintig verdiepingen. Tenslotte kunnen gasten de F1-race in Qiddiya ook onder water bewonderen, dankzij een glazen zwembad hoog boven het asfalt.

AI-render van Qiddiya Speed Park (Qiddiya Media)

2027

Bekende circuit-ontwerper Herman Tilke en voormalig Formule 1-coureur Alex Wurz zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de baan. De lengte komt naar verluidt in de buurt zeven kilometer (net als Spa-Francorchamps) en telt een hoogteverschil van 108 meter met 21 bochten.

Fans moeten nog even geduld hebben voordat de eerste race in Qiddiya gereden wordt. Pas in 2027 wordt het F1-circus naar de speelstad verplaatst, voordat er in 2030 de laatste hand wordt gelegd aan het megaproject.

