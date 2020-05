‘Gevaarlijke’ Ricciardo waarschuwt rivalen: ‘Ik zit echt vol vuur!’

Daniel Ricciardo waarschuwt de rest van de grid alvast: als de Formule 1 straks weer gaat racen, hebben ze in hem een geduchte en tot op het bot gemotiveerde tegenstander.

“Ik barst namelijk van het zelfvertrouwen, ben absoluut en helemaal klaar om weer te racen”, verklaart de strijdlustige Renault-rijder Ricciardo in interview met het Australische Fox Sports.

“Ik was er in Melbourne natuurlijk al helemaal klaar voor geweest, maar nu met dit uitstel, brandt het vuur binnen me alleen nog maar meer. Wat denk ik overigens vrij gevaarlijk is!”, grapt Ricciardo.

Zoals zoveel van zijn collega’s is Ricciardo druk bezig met trainen (“heerlijk om dat te kunnen doen zonder elke drie dagen in een vliegtuig te moeten stappen”) maar mist hij boven alles het racen.

“Ik denk ook dat je er altijd extra aan herinnerd wordt hoezeer je iets mist, als het er niet is”, filosofeert hij. “Ik mis het racen. Ik heb mezelf ook al wat extra doelen kunnen stellen; ik wil echt weer gaan.”

