Ricciardo maakt per 2021 overstap van Renault naar McLaren

Daniel Ricciardo ruilt het team van Renault na het huidige seizoen in voor McLaren. Ricciardo’s verblijf bij de Franse fabrieksformatie blijft zo beperkt tot twee seizoenen.

De Australiër (30) wordt bij McLaren de teamgenoot van de Britse jongeling Lando Norris. Bij McLaren is een plekje voor 2021 vrijgekomen door de aanstaande transfer van Carlos Sainz naar Ferrari. De Spanjaard volgt bij de Scuderia per 2021 Sebastian Vettel op.

Ricciardo werd ook genoemd als mogelijke kanshebber voor het Ferrari-zitje. Voor Ricciardo ligt met zijn overstap naar McLaren echter alsnog een transfer in het verschiet, terwijl McLaren in 2021 tevens haar Renault-motoren inruilt voor die van Mercedes.

Voor Ricciardo is het niet de eerste keer dat hij met McLaren om de onderhandelingstafel heeft gezeten. In 2018, toen hij nog bij Red Bull reed, sprak hij ook al met het team over een overstap. Het deed hem toen een geweldig aanbood, maar Ricciardo gaf destijds de voorkeur aan een move naar Renault.

Ricciardo ging in 2019 bij Renault aan de slag in de hoop de Franse fabrieksformatie van de subtop naar de echte top te brengen, maar daar komt tot op heden weinig van terecht. Renault zakte in 2019 van de vierde naar de vijfde plek in het WK en Ricciardo’s beste resultaat dat jaar was een vierde plek.

Wie Ricciardo’s plekje bij Renault overneemt, is nog niet duidelijk. Vettels naam wordt genoemd, maar het is de vraag of hij interesse heeft. De naam van tweevoudig kampioen Fernando Alonso zingt ook rond, net als die van Renault-junior Christian Lundgaard. Valtteri Bottas is ook een mogelijkheid.

