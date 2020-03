Abiteboul ‘zou geen nee zeggen’ tegen Vettel als Ricciardo vertrekt

Renault-teambaas Cyril Abiteboul staat niet weigerachtig tegenover een overstap van Sebastian Vettel als Daniel Ricciardo zijn team na dit seizoen zou verlaten. Vettel is natuurlijk niet de enige optie, want Renault heeft volgens Abiteboul verschillende opties. “In 2016 hebben we de Renault Sport Academy opgericht met als doel in 2021 een coureur in de Formule 1 te krijgen.”

Cyril Abiteboul sluit een verhuis van Sebastian Vettel naar Renault in 2021 niet uit als Daniel Ricciardo het team zou verlaten. Het contract van beide coureurs loopt na dit seizoen af. Volgens geruchten zou Ricciardo azen op een stoeltje bij Ferrari. Aangezien Leclerc een contract heeft tot en met 2024, zou het gaan over het stoeltje van Vettel.



Abiteboul werd tijdens de show La Grille op Canal+ in Frankrijk gevraagd of hij een ruil met Ferrari zou overwegen. “Ik wil geen ‘nee’ zeggen, omdat hij (Vettel, red.) een geweldige coureur is,” vertelt de Fransman. “Hij is een geweldige kampioen, we werkten eerder al samen.” Toch is Abiteboul niet helemaal overtuigd. “Misschien ben ik meer geïnspireerd om met de jonge coureurs te werken.”

Drie opties

Met jonge coureurs doelt de teambaas op jongens uit het opleidingsprogramma van Renault. “We hebben ook een driver academy“, vertelt Abiteboul. “We hebben coureurs die in 2021 of 2022 misschien wel klaar zullen zijn (voor Formule 1, red.). Dat moeten we in gedachten houden. In 2016 hebben we de Renault Sport Academy opgericht met als doel in 2021 een coureur in de Formule 1 te krijgen.”

Ten slotte is er nog een derde optie: Daniel Ricciardo verlengt zijn contract. “Ik denk dat Daniel erg gehecht is aan zijn beslissing om naar Renault te komen. Ik denk dat het idee om iets op te bouwen dat de menselijke, technische en sportieve kanten omvat, hem nauw aan het hart ligt”, aldus Abiteboul. “Hij is iemand die zich laat leiden door zijn emoties en ik denk dat hij wil laten zien dat hij trouw kan zijn aan zijn keuze. Hij wil laten zien dat zijn keuze om voor Renault te tekenen een goede keuze was.”

