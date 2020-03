Vettel over toekomst: ‘Schumacher ging na Ferrari ook naar ander team’

Sebastian Vettel sluit een overstap naar een ander team na 2020 niet uit. Vettels contract bij Ferrari loopt na dit seizoen af. De Duitser zegt dat hij na zijn periode bij Ferrari gewoon bij een ander Formule 1-team aan de slag kan. “Er zijn genoeg voorbeelden die dit bewijzen, zelfs een Duitser.”

Sebastian Vettel heeft nog geen contract voor 2021 en dus houdt de Duitser alle opties open. Ferrari verlaten en overstappen naar een ander F1-team behoort tot de mogelijkheden. “Dat kan. Er zijn genoeg voorbeelden die dit bewijzen, zelfs een Duitser“, zegt Vettel aan Sport Bild. “Michael (Schumacher, red.) ging nadien (na zijn periode bij Ferrari, red.) ook ergens anders heen, als ik me goed herinner.”

Vettel begint in Australië aan zijn zesde seizoen bij de Scuderia. Sinds zijn aanstelling bij Ferrari hoopt de viervoudig wereldkampioen het team uit Maranello, net als zijn jeugdidool Schumacher, naar titels te leiden. Dat lukte in de afgelopen vijf jaren niet. Een titel is volgens Vettel niet noodzakelijk voor een verlengd verblijf. “Er is geen reden waarom ik niet kan of zou blijven”, vertelt hij.

Tijdens de winterbreak heeft Vettel naar eigen zeggen nagedacht over zijn toekomst in de sport. “En ik heb besloten dat ik absoluut wil doorgaan, en dat ik ervan geniet”, klinkt het overtuigd.

