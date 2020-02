Vettel over contractbesprekingen: ‘Weegt niet op me’

Sebastian Vettel zegt dat de onduidelijk over zijn toekomst in de Formule 1 hem niet van de wijs brengt. Terwijl teamgenoot Leclerc zijn contract afgelopen winter voor vijf jaar verlengd zag worden, loopt Vettels overeenkomst eind 2020 af. “We zijn momenteel erg druk met andere dingen.”

Sebastian Vettel begint in Australië aan zijn zesde seizoen bij Ferrari. Terwijl teamgenoot Leclerc een contract heeft voor vijf jaar, loopt het contract van de Duitser eind 2020 af. Teambaas Mattia Binotto verkondigde vorige week nog dat Vettel eerste keuze is voor de toekomst, maar contractbesprekingen vinden momenteel niet plaats. Gevraagd hoeveel de onzekerheid voor 2021 weegt, is Vettel duidelijk. “Uiteraard zijn we momenteel erg druk met andere dingen, dus daarom zou ik nu ‘niet’ zeggen.”

“De tijd zal het uitwijzen, maar voor nu het verandert er niets”, gaat Vettel verder tegen Crash. Vettel, die zegt dat hij vastbesloten is om een titel met Ferrari te winnen, benadrukt dat hij “heel blij” is dat Leclerc een langdurig contract heeft gekregen bij de Scuderia.

“Tot dusver heb ik vanaf het begin een goede relatie gehad met Charles. Ik denk dat we goed met elkaar kunnen opschieten”, legt hij uit. “Het is duidelijk dat hij zich in een heel ander stadium van zijn carrière bevindt dan ik”, erkent Vettel. Maar dat verandert weinig aan zijn situatie. “Uiteindelijk denk ik niet dat het veel verschil maakt.”

