Abiteboul over maatregelen coronavirus: ‘Ik schaam me’

Cyril Abiteboul schaamt zich voor de manier waarop de Formule 1 op het coronavirus reageert. Volgens de Fransman gaat de sport te lichtzinnig met de verspreiding van het virus om. Ook vraagt hij zich af of alle races wel door moeten gaan na de wereldwijde uitbraak.

Tegenover Canal+ vertelt de Fransman zijn mening over de maatregelen die door de organisatie zijn genomen om verspreiding van COVID-19 (wetenschappelijke naam, red.) tegen te gaan. “Ik schaam me voor het beeld dat de F1 nu uitstraalt. We moeten op het imago van de sport blijven letten.”

Lees ook: GP van Bahrein vindt door coronavirus plaats zonder publiek

Abiteboul maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het coronavirus. “Als je je geen zorgen wilt maken, moet je op een andere planeet gaan wonen”, vertelt de Renault-topman. “Het is een wereldwijd probleem dus we moeten alert blijven voor iedereen: de teams, fans, toeschouwers, sponsoren en onszelf. We moeten ook het imago van de sport bewaken: we hebben namelijk een voorbeeldfunctie.”

De teambaas twijfelt of alle races wel door moeten gaan, terwijl wereldwijd maatregelen worden genomen om het coronavirus in bedwang te houden. “Overal ter wereld zijn reisbeperkingen en wij dwalen de hele wereld over. Natuurlijk wil ik liever dat alle races doorgaan, maar dat moet wel onder goede omstandigheden kunnen.”

Lees ook: F2-coureur vast op Tenerife, mist wintertest door coronavirus

Op dit moment zitten leden van de Renault Sport Academy in quarantaine in een hotel op Tenerife. Abiteboul wil dat er op een vergelijkbare manier wordt gereageerd op een corona-besmetting in de F1. “Op een gegeven moment gebeurt het onvermijdelijke: een besmetting in de sport”, vertelt hij. “We moeten ervoor zorgen dat we deze situatie voor blijven.”