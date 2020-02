F2-coureur vast op Tenerife, mist wintertest door coronavirus

Christian Lundgaard, Formule 2-coureur voor ART en Renault Sport Academy driver, mist de F2-wintertest in Bahrein. De Deen zit vast in Tenerife. Door de uitbraak van het coronavirus mag Lundgaard het eiland in de Atlantische Oceaan niet verlaten.



Na de F1 begint ook de Formule 2 komend weekend aan zijn wintertest. De wintertest van de laatste opstapklasse naar de Formule 1 vindt plaats van 1 tot en met 3 maart op het Bahrain International Circuit in Bahrein.

Lundgaard, vorig jaar zesde werd in de Formule 3, was in Tenerife voor een trainingskamp in aanloop naar het nieuwe seizoen. De Deen moet nu op het eiland blijven na de uitbraak van het coronavirus in zijn hotel. Zijn team ART Grand Prix meldt in een statement dat Lundgaard gezond en wel is. “Christian is gecontroleerd door medische experts en is fit en gezond. Hij vertoont geen symptomen van COVID-19 (de wetenschappelijke naam van het coronavirus, red.).”

Zijn team verduidelijkt dat de jonge coureur net als de andere hotelgasten twee weken vast zit op Tenerife. “De overheid heeft bepaald dat alle gasten van het hotel twee weken in quarantaine moeten blijven als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het virus.”

