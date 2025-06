De FIA, de Formule 1, de Formule 2 én de Formule 3 komen met een gezamenlijk statement waarin ze online misbruik en intimidatie afkeuren. De aanleiding voor de verklaring vanuit het bestuursorgaan en de raceklassen zijn verschillende incidenten in de juniorklassen, waarbij jonge coureurs te maken kregen met online haatberichten. Eerder kregen Yuki Tsunoda en Jack Doohan ook al te maken met online intimidatie.

De verklaring komt na een reeks van incidenten in de juniorklassen. Zo kreeg McLaren-talent Alex Dunne te maken met online misbruik en haatberichten, na de grootschalige crash in de Formule 2 tijdens de Grand Prix van Monaco. Schermutselingen tussen polesitter Dunne en Victor Martins in de openingsronde resulteerden in een kettingreactie waardoor de halve grid uit de race lag. Dunne werd aangewezen als veroorzaker van de megacrash, en kreeg daardoor veel online haatberichten te verduren. De berichten waren zelfs zo erg, dat Dunne zijn sociale media van zijn telefoon heeft verwijderd.

Nederlandse coureur Richard Verschoor kreeg ook met online haatberichten te maken na het Grand Prix-weekend in Barcelona. De Formule 2-coureur pakte daar de zege in de sprintrace en een derde plaats tijdens de race op zondag. De incidenten in de juniorklassen komen nadat Yuki Tsunoda en Jack Doohan vorige maand al met online haat te maken kregen.

‘Blijven optreden tegen misbruik’

De FIA en de raceklassen besluiten om nu in te grijpen, en komen met een gezamenlijk statement. “Namens alle teams en coureurs veroordelen F1, F2, F3 en de FIA, via de United Against Online Abuse-campagne, elke vorm van misbruik en intimidatie”, leest de verklaring. “We zullen collectief blijven optreden tegen misbruik en dit melden aan sociale mediaplatforms. Of je nu een fan bent of deel uitmaakt van de motorsportwereld, we worden allemaal gedreven door passie. In het hart van dit alles zitten mensen. We roepen iedereen op om respectvol te blijven naar de atleten en hun teams.”

