FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem neemt het op voor Yuki Tsunoda, nadat de Japanner te maken kreeg met online misbruik. Een klein incident tussen de Red Bull-coureur en Franco Colapinto op de vrijdag in Imola bracht een stroom aan haatberichten gericht aan de Japanner teweeg. Tsunoda riep al eerder aan de FIA op om zich uit te spreken, en de Emirati geeft daar nu gehoor aan.

Het was een klein moment op de vrijdag in Imola. Franco Colapinto reed Yuki Tsunoda in de weg tijdens de vrije training, waarop de Japanner een boos gebaar naar de Argentijn maakte. Fans van Colapinto zagen het incident gebeuren, en beledigden Tsunoda, in het Spaans en veelvuldig racistisch, op sociale media. De Red Bull-coureur deed achteraf een oproep aan de Formule 1, voor als de haatdragende sociale mediaberichten zouden aanhouden. “Als het doorgaat en het steeds erger wordt, dan moet de F1 er op een gegeven moment iets van zeggen”, vertelde de Japanner aan de aanwezige media.

De verklaring van de FIA-voorzitter

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft Tsunoda gehoord, en schiet hem te hulp met een officiële verklaring waarin hij het voor de coureur opneemt. “De autosport is gebouwd op competitie, passie en toewijding, en elke race vertegenwoordigen de coureurs deze waarden. De passie en opwinding die we voelen voor onze sport moeten ons verenigen en mag nooit worden verdraaid tot misbruik of haat”, schrijft Ben Sulayem.

“Ik sta volledig achter Yuki Tsunoda en Franco Colapinto en ik bedank hen dat ze zich hebben uitgesproken tegen het groeiende probleem van online misbruik in de autosport”, vervolgt de voorzitter. “Niemand zou bedreigd, gehaat of gediscrimineerd moeten worden. Er is geen plaats voor misbruik of haat in onze gemeenschap. Met de campagne United Against Online Abuse ondernemen we doortastende actie. We maken mensen er zich meer bewust van, bieden ondersteuning en zorgen voor verandering. We zetten ons in om het welzijn van iedereen in onze sport te waarborgen. Samen kunnen we een veiligere, respectvollere omgeving voor iedereen opbouwen.”

Hulp van Colapinto

Naast Tsunoda sprak Colapinto zich eerder ook al uit over het online gedrag van zijn fans. De Argentijn schoot de Japanner zo te hulp. “Ik weet niet wat de Argentijnse fans precies gedaan hebben”, zei Colapinto tegen de media. “Ik weet dat ze extreem veel passie hebben, en dat ze altijd hard zijn voor anderen. Ze moeten respectvol zijn. Er is zoveel haat op sociale media tegenwoordig, en dat is niet ons ding.”

