Yuki Tsunoda en Jack Doohans vader Mick worden online belaagd door fans van Franco Colapinto. De Argentijn rijdt in Imola voor het eerst als voltijdscoureur voor Alpine, en kwam tijdens de vrije training kort Tsunoda op de baan tegen. Het daarop volgende boze gebaar van de Japanner richting de Argentijn leverde de Red Bull-coureur veel haatberichten online op. Ook Mick Doohan, na de verspreiding van een nepbericht via de sociale media, is het slachtoffer.

Het was een klein moment tijdens de vrije training in Imola. Franco Colapinto reed Yuki Tsunoda in de weg, waarop de Argentijn een boos gebaar van de Japanner ontving. Fans van Colapinto zagen het incident gebeuren, en beledigde Tsunoda, in het Spaans en veelvuldig racistisch, op sociale media.

“Ik heb erover gehoord”, reageert Tsunoda tegenover de media op de haatdragende berichten. “Om eerlijk te zijn denk ik dat het niet alleen om mij gaat, als ik het goed gehoord heb. Ze (de fans van Colapinto, red.) hebben het ook gemunt op Jack Doohan. Hij heeft niets fout gedaan, maar toch gaan ze ervoor. Dat is een beetje onnodig.”

De Japanse coureur uitte met het handgebaar tegen Colapinto ‘simpelweg mijn frustratie’, en vindt de reactie van de fans daarom te ver gaan. “Ik zeg dit niet omdat het aan mij gericht is, maar ze zeggen ook van alles tegen Doohan. Het is goed dat ze deze energie hebben, maar houdt het onder controle. Ik heb het gevoel dat ze de energie op een juiste, betere manier kunnen gebruiken.” De Red Bull-coureur doet daarom een beroep op de Formule 1, mochten de sociale mediaberichten aanhouden. “Als het doorgaat en het steeds erger wordt, dan moet de F1 er op een gegeven moment iets van zeggen.”

Colapinto heeft zelf ook op de beledigingen vanuit zijn fans richting Tsunoda gereageerd. “(Tsunoda, red.) had het recht om gefrustreerd te zijn”, vertelt de Argentijn tegen de media. “Ik weet niet wat de Argentijnse fans precies gedaan hebben. Ik weet dat ze extreem veel passie hebben, en dat ze altijd hard zijn voor anderen. Ze moeten respectvol zijn. Er is zoveel haat op sociale media tegenwoordig, en dat is niet ons ding.”

Mick Doohan

Tsunoda is niet het enige slachtoffer van de fans van Colapinto. Ook Mick Doohan, vader van de recent bij Alpine vertrokken Jack Doohan, kreeg het aan de stok met de supporters van de Argentijn. Op sociale media werd een nepbericht waarin Doohan zogenaamd de crash van Colapinto tijdens de kwalificatie in Imola op de hak neemt, verspreid. Hoewel het dus gaat om een nepbericht, krijgt de voormalig wereldkampioen motorracen op zijn X-account met veel beledigingen te maken.

