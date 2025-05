Yuki Tsunoda liet het aanwezige publiek in Imola behoorlijk schrikken toen hij met een horrorcrash in de barrières terechtkwam. De Japanner begon net aan zijn kwalificatie, maar nam vervolgens te veel van de kerbstones mee, en verloor de controle over de RB21. Tsunoda baalt van, in zijn eigen woorden, zijn ‘stomme fout’, zeker omdat de auto een stuk beter aanvoelde ten opzichte van de tegenvallende derde vrije training.

Het publiek in Imola, waaronder de vele aanwezige tifosi, hield tijdens Q1 van de kwalificatiesessie op zaterdag heel even de adem in. Yuki Tsunoda was nog maar net begonnen aan zijn vliegende ronde, toen hij iets te veel van de kerbstones meenam en vervolgens een zware crash onderging. De RB21 kwam keihard in de barrières terecht, en de Red Bull-coureur vloog zelfs over de kop. Gelukkig was Tsunoda naderhand oké, en kon hij zelfs op eigen kracht uit de auto klimmen.

“Het gaat goed met me, gelukkig”, vertelt een opgeluchte Tsunoda tegen de media in Imola. “Tegelijkertijd is het erg frustrerend hoe ik daar (in de barrières, red.) in zo’n vroeg stadium terecht ben gekomen, en vooral een erg onnodige situatie.” De Japanner onthult vervolgens dat hij, net als Verstappen op de vrijdag, al het hele weekend behoorlijk met de balans van de RB-21 worstelt. En dat terwijl Tsunoda nog steeds moet wennen aan de wispelturige Red Bull-bolide.

‘Stomme fout’

“Het gaat nogal op en neer”, geeft hij toe over de situatie. “In sommige sessies voelde ik me goed, in sommige sessies ging ik ineens onderuit.” Maar terwijl Verstappen op de zaterdag wel weer de aansluiting bij de McLarens kon vinden, bleef Tsunoda in VT3 op de zeventiende plek steken.

“Het was een groot mysterie hoe ik daar eindigde”, vervolgt de coureur. “Ik was duidelijk niet in staat om alles bij elkaar te krijgen, maar tegelijkertijd had ik ook een vrij laag tempo. We wisten niet precies waarom, maar we hebben veel veranderd en het voelde best goed in de eerste drie bochten (tijdens de kwalificatie, red.), maar ik crashte meteen daarna. Het is gewoon balen. De auto voelde goed en het is jammer dat ik met zo’n stomme fout de muur in ben gereden.”

De crash van Tsunoda betekende ook overuren voor de monteurs van Red Bull. Onder meer een nieuwe monocoque en motor moesten worden geïnstalleerd. De Japanner start de race daarom vanuit de pitstraat.

