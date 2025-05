Na twee toptijden van Oscar Piastri is het in de derde en afsluitende training voor de GP Emilia-Romagna de beurt aan zijn teamgenoot Lando Norris. De Brit klokt de beste tijd voor zijn Australische collega, maar Max Verstappen is ondanks zijn sombere vrijdagse voorspelling niet ver weg.

Wie heeft er via de gebruikelijke nachtelijke simulaties in de fabrieken nog wat aanknopingspunten ontdekt om de auto op te pimpen in de jacht op beide McLarens? Het is op een zonnige zaterdagmiddag in Imola de hamvraag. Bijvoorbeeld voor Red Bull, waar sterrijder Max Verstappen na de eerste trainingssessies behoorlijk ontevreden was over zijn uitdager, de RB21, en bekende ‘weinig hoop’ te hebben om in de kwalificatie en race te kunnen concurreren met de McLarens.

De MCL39 waarover Lando Norris en Oscar Piastri dit jaar namens de Britse renstal beschikken, is voorlopig (bijna) onverslaanbaar. Het duo won vijf van de zes Grands Prix en zet ook bij de afsluitende training in Imola de toon. In de slotsessie draait het vooral om kwalificatiesnelheid. Aangezien inhalen op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari bijzonder moeilijk is, is een goede startpositie op zondag van doorslaggevend belang.

Lewis Hamilton zet in de Ferrari aanvankelijk de toon (op de mediumband), maar als de inleidende beschietingen halverwege het trainingsuurtje voorbij zijn, prijkt de naam van Verstappen bovenaan de lijst. De wereldkampioen is een fractie sneller dan Norris en Isack Hadjar, ook op de gele band. Heeft Red Bull met enkele aanpassingen McLaren toch nog op tijd in het vizier gekregen?

In de kwalificatieruns lijkt het daar niet op. Op de snelste en zachtste band slaagt Verstappen er niet in zijn tijd te verbeteren, Norris daarentegen wel. Hij sluit de laatste sessie daardoor als snelste af, voor collega Piastri en de regerend wereldkampioen. Kimi Antonelli pleziert het thuispubliek met P4, op een halve seconde van Norris, voor Charles Leclerc.

