Namens McLaren zijn Oscar Piastri en Lando Norris hun Italiaanse raceweekend in Imola naar wens begonnen. Beiden komen vrijdagmiddag in de eerste vrije training voor de Grand Prix Emilia-Romagna goed uit de verf en nemen respectievelijk de eerste en tweede tijd voor hun rekening. Max Verstappen staat na de training op de zevende plaats. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klaagt over de boordradio over de balans van zijn auto.

Veel aandacht gaat in Imola vanzelfsprekend uit naar Franco Colapinto, die in het Italiaanse dorp zijn rentree maakt in de Formule 1 als vervanger van Jack Doohan bij Alpine, en naar de jonge Italiaan Kimi Antonelli. Beide jongelingen brengen het er zonder kleerscheuren vanaf, in tegenstelling tot generatiegenoot Gabriel Bortoleto (Stake F1/Sauber) die in de slotfase crasht.

Na twintig minuten in VT1 nestelt Antonelli’s Mercedes-teamgenoot George Russell zich op de softs overtuigend aan kop van de tijdenlijst (1.16,599), met ruim een halve seconde voor McLaren-coureur Lando Norris. Max Verstappen beleeft een moeizaam begin van de sessie met slechts weinig laps en veel last van onderstuur, maar halverwege de sessie schudt hij ineens de tweede tijd (1.16,905) uit zijn mouw. Het blijkt een korte opleving, want ook het vervolg verloopt moeizaam voor de Nederlander.

De meeste teams hebben updates meegenomen naar Imola. Dat geldt ook voor Red Bull, maar Max Verstappen temperde donderdag op de mediadag alvast de verwachtingen. De upgrades betreffen vooral een verdere doorontwikkeling van de vloer en de sidepods. De veranderingen moeten leiden tot meer downforce van de RB21 met een verdeling die ervoor moet zorgen dat ook de banden beter vallen te managen. In de training worstelt Verstappen echter onverminderd met de balans van zijn auto.

Bij McLaren hebben ze dat als geen ander voor mekaar. WK-leider Oscar Piastri stelt in het tweede deel van VT1 orde op zaken door de snelste tijd te noteren (1.16,545), op de voet gevolgd door teamgenoot Lando Norris. Daar komt in het restant geen verandering meer in.

De sessie blijft lang gevrijwaard van noemenswaardige incidenten, tot vlak voor het einde. Gabriel Bortoleto (Stake F1) maakt met nog twee minuten op de klok een fout bij het insturen voor bocht 18 en eindigt in de muur. De Braziliaan – op het moment van de crash goed voor de negende tijd – houdt er geen letsel aan over. Het zorgt wel voor een rode vlag, hetgeen meteen einde training betekent.

Top-10: Piastri, Norris, Sainz, Russell, Hamilton, Gasly, Verstappen, Albon, Bortoleto en Hülkenberg.

VT2 is later vandaag en begint om 17.00 uur.

