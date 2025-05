Jack Doohan is helemaal klaar met de online haat naar zijn familie. Aanleiding is een nepbericht waarin Doohans vader zogenaamd de crash van Franco Colapinto in Imola belachelijk maakt. Het nieuws werd door meerdere Argentijnse media gebracht als echt, met een stroom aan online haatberichten naar de Doohan-familie tot gevolg. Doohan spreekt zich nu zelf ertegen uit.

Franco Colapinto maakte in Imola zijn debuut als voltijdscoureur voor Alpine. De Argentijn vervangt Jack Doohan, die in de eerste zes races van het seizoen niet genoeg indruk kon maken om zijn stoeltje te behouden. Het was niet het gedroomde eerste Grand Prix-weekend voor Colapinto, want de coureur crashte in Q1 van de kwalificatie. Hij kwam net te ver over de kerbstones en knalde met volle snelheid in de bandenstapel.

LEES OOK: Fans Colapinto belagen Tsunoda en Mick Doohan online: ‘Dat is een beetje onnodig’

Naar aanleiding van Colapinto’s crash werd er een nepbericht de wereld in geslingerd door FormulaFakers, een parodie-account op X dat nepnieuws verspreid. In het bericht zou zogenaamd Mick Doohan, de vader van Jack Doohan en wereldkampioen motorracen, de crash van Colapinto belachelijk maken. Niet iedereen had door dat het bericht nep was, en fans van de Argentijnse coureur begonnen Doohan te belagen met haatberichten. Het aantal berichten nam zo erg toe, dat Jack Doohan besloot zich ertegen uit te spreken.

Doohan spreekt zich uit

“Zoals je duidelijk kunt zien, is het verhaal dat hierboven circuleert volledig onwaar”, postte Doohan op zijn Instagrampagina. “Het is verzonnen door Argentijnse fans die mij en mijn familie in een negatief daglicht proberen te zetten. Ze hebben de originele inhoud aangepast zodat het lijkt alsof mijn vader het heeft gepost, wat totaal onjuist is.” De Australiër doet vervolgens een dringende oproep: “Stop alsjeblieft met het lastigvallen van mijn familie. Ik had niet verwacht dat het zover moest komen.”

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Doohan plaatste vervolgens een screenshot van de originele post van FormulaFakers met de tekst: “Dit soort inhoud is zo schadelijk”. Als laatste postte de Alpine-reservecoureur nog een kleine correctie. “De bron is niet Argentijns. Echter, verschillende Argentijnse media versloegen het gefabriceerde beeld, waardoor de online haat op mijn familie werd uitgelokt.”

Excuses

Onder meer ESPN Argentina en Fox Sports Argentina namen het nepbericht aan als waarheid. Laatstgenoemde bood later hun excuses aan. “Wij verontschuldigen ons voor het delen van onjuiste informatie over Jack Doohans vader”, aldus de officiële verklaring van Fox Sports Argentina.

Ook FormulaFakers zelf, de bron achter het nepbericht, verontschuldigt zich. “Het was een fout om het screenshot te posten”, leest de verklaring van het parodie-account. “De Doohan-familie verdient het niet om zo aangevallen te worden zoals dat wel gebeurde dankzij ons nepnieuwsbericht. We hadden niet verwacht dat ons bericht zoveel schade zou aanrichten. We verontschuldigen ons ten zeerste aan de Doohan-familie. Dit heeft echt onze ogen geopend voor het effect dat sociale media kan hebben op het echte leven.” Het account zegt de originele post te laten staan, zodat het in het vervolg alleen nog in verband kan worden gebracht met het nepnieuwsaccount.

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.