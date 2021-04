Renault-CEO De Meo legt uit waarom Franse renstal afscheid nam van Abiteboul

Luca de Meo heeft meer uitleg gegeven over het vertrek van Cyril Abiteboul bij Renault. Volgens de Renault-CEO is de Franse teambaas het slachtoffer geworden van de nieuwe structuur bij het team uit Enstone. “Door de nieuwe aanpak met Alpine zou het moeilijk zijn geweest de voormalige structuur onder Abiteboul te behouden.”

In januari kondigde Alpine aan afscheid te nemen van teambaas Cyril Abiteboul. De Fransman had sinds 2016 de leiding over het Formule 1-project van Renault en zou ook na de naamswijziging naar Alpine een functie krijgen. Zover kwam het uiteindelijk niet. Renault nam afscheid van Abiteboul en koos voor Laurent Rossi en Davide Brivio als zijn opvolgers.

In gesprek met het Duitse RTL heeft Renault-CEO Luca de Meo meer uitleg gegeven bij het afscheid van de Franse teambaas. “Door de nieuwe aanpak met Alpine zou het moeilijk zijn geweest de voormalige structuur onder Abiteboul te behouden”, legt hij uit. “Als het team destijds ondersteuning nodig had van moederbedrijf Renault, kreeg het die. Alleen was het het idee dat het voornamelijk op zichzelf zou opereren.”

Omdat de werking van Alpine, de opvolger van Renault, gewijzigd is, veranderde ook de structuur van het team. “Nu is Alpine compleet geïntegreerd in de hoofdstrategie van de Renault Group. Je hebt op dit moment dus mensen die deel uitmaken van het team en tegelijkertijd een connectie hebben met het moederbedrijf.”

Ondanks het afscheid van Abiteboul kijkt De Meo tevreden terug op de samenwerking met de Fransman. “Hij heeft goed werk geleverd voor Renault”, zegt de CEO. “Om te beginnen in 2016 of 2017, toen het team terugkeerde in de Formule 1, en uiteindelijk door afscheid te nemen met een paar podiumplaatsen. Het was een goed begin, maar voor ons is nu een nieuw hoofdstuk aangebroken.”

