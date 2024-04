Sauber is flink aan het rondneuzen op de transfermarkt. Omdat Audi vanaf 2026 aan het roer staat in Hinwil, wil het team zo snel mogelijk een behoorlijke line-up vastleggen. Terwijl een deal met Nico Hülkenberg op handen is, wacht Sauber nog altijd op de handtekening van Carlos Sainz. De Spanjaard zou de absolute favoriet zijn, met Esteban Ocon en Pierre Gasly als mogelijke alternatieven. Een transfer is voor beide heren niet ondenkbaar nu Alpine zo dramatisch presteert.

Het Duitse Sport1 meldt dat Carlos Sainz, een van de sleutelfiguren op de huidige transfermarkt, een deal met Audi wil afwachten. De Ferrari-coureur zette zich dit seizoen al aardig in de kijker dankzij meerdere podiumplaatsen en een overwinning in Australië. Een nieuw contract is er nog niet van gekomen – Sainz lijkt rustig alle opties af te wachten. Eerder werd duidelijk dat de Spanjaard een deadline had gekregen van Sauber, volgens Sport1 is deze verlengd tot half mei.

Mocht Sainz niet voor Audi kiezen, dan zouden beide Alpine-coureurs ook in aanmerking komen voor een stoeltje bij de Duitsers. Esteban Ocon en Pierre Gasly beleven momenteel een dramatisch seizoen bij een worstelend Alpine. Het is dus niet ondenkbaar dat ze een overstap willen maken. Voor Audi kunnen zowel Ocon als Gasly een hoop ervaring en kennis meebrengen naar het team. Beide coureurs doen al ruim zeven jaar mee in de sport en hebben allebei een Grand Prix op hun naam staan.

Bottas en Zhou krijgen de zak?

Wat er ook gebeurt, het is duidelijk dat Valtteri Bottas en Guanyu Zhou de grote verliezers gaan worden van de Audi-overname. Als het gaat over de toekomst van het team wordt er eigenlijk geen woord gerept over de huidige line-up. Beide coureurs hebben een contract tot eind 2024, daarna staat er nog niks vast. Zhou debuteerde in 2022 bij Sauber (toen Alfa Romeo). Hij kreeg gezelschap van Bottas, die net was overgekomen van Mercedes.

