Terwijl Haas aan een van de beste seizoensstarts in jaren werkt, speurt coureur Nico Hülkenberg naar een nieuw contract. De Duitser wordt al lange tijd gelinkt aan een overstap naar Sauber. Met de overname door Audi in het verschiet kan het Zwitserse team goed gebruik maken van de kennis van Hülkenberg – en diens Duitse paspoort. Naar verluidt komt er binnenkort een transfer.

LEES OOK: Column Nelson Valkenburg: Bearman rijdt volgend jaar voor Haas

Nico Hülkenberg wist ook in China zijn Haas in de punten te rijden. Met de tiende plaats bewees hij zich weer voor de Amerikanen, die dit seizoen al vaker konden vertrouwen op de kwaliteiten van de Duitser. Met een schat aan ervaring en een gedrevenheid om het maximale uit de auto te halen, zette Hülkenberg zich vorig jaar al in de kijker bij Sauber. Het team uit Hinwil zou hem in 2023 al een aanbod hebben gedaan, maar een contract kwam er nog niet. Naar verluidt gaat dat komend seizoen anders zijn.

Het gerucht gaat dat Nico Hülkenberg aan de rand staat van een meerjarig contract met Sauber. Volgens het Duitse F1-insider.com is het een kwestie van tijd voordat er een officiële krabbel wordt gezet. Het zou gaan om een contract voor drie jaar, waarmee de 36-jarige coureur tot eind 2027 is voorzien.

Met oog op de overname door het Duitse Audi is Sauber een interessant project voor iedere coureur. Hülkenberg zou met zijn Duitse paspoort een streepje voor hebben op de concurrentie – hij is natuurlijk extra goed inzetbaar bij de Deutsche sponsoren. Naast Hülkenberg zouden ze bij Audi grote interesse hebben in Carlos Sainz. Ook voor hem schijnt er een contract klaar te liggen, maar een handtekening laat nog op zich wachten.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)