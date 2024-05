Carlos Sainz heeft zijn sportieve toekomst niet volledig in eigen hand, zo erkende de Spanjaard van Ferrari donderdag in Miami. En dus neemt hij voorlopig plaats in de wachtkamer. “Er zijn bepaalde dingen die niet helemaal van mij afhangen”, klonk het enigszins cryptisch.

Het verhaal is bekend: Carlos Sainz moet na dit seizoen bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Sinds de aangekondigde komst van de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes wordt Sainz gelinkt aan Audi, Mercedes en Red Bull. Maar de hoofdpersoon zelf houdt voorlopig alle opties open. Berichtgeving in Spaanse media dat hij Audi zou hebben afgezegd omdat hij een voorkeur heeft voor Mercedes of Red Bull , noemde hij woensdag in het Hard Rock Stadium, de thuishaven van de Miami Dolphins, onjuist.

Sainz: “Er zijn bepaalde dingen die niet volledig van mij afhangen. Er moet nog wat gebeuren. Maar het is niet zo dat wij helemaal stilstaan. We zijn nog steeds in gesprek met mensen, maar wachten hoort er ook bij.”

Wachten op besluit Max Verstappen

Met het wachten doelt Sainz mogelijk – of waarschijnlijk – op de ontwikkelingen rond Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull heeft een doorlopend contract, maar zou daar onderuit kunnen. Mercedes zit voor hem op het vinkentouw. Zowel voor Mercedes als Red Bull geldt dat Sainz een uitstekend alternatief zou zijn voor Verstappen. Maar beide teams – en dus ook Sainz – wachten af wat Verstappen en de mensen om hem heen (Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen) gaan besluiten.

En ondertussen is er het project van Audi, dat vanaf 2026 met haar eigen fabrieksteam (het huidige Sauber/Stake F1) op de grid verschijnt. De vader van Sainz, Carlos Sainz senior, heeft sterke banden met Audi en won eerder dit jaar voor het Duitse merk nog de Dakar Rally.

‘Vader zegt altijd goede dingen over Audi’

Sainz: “Zeker, mijn vader zegt altijd goede dingen over Audi, het project en hoe overtuigd hij is dat Audi de top zal halen in de Formule 1. Als je de projecten van Volkswagen volgt, dan is het altijd zo geweest dat ze hebben gewonnen in de autosport, of dat nou met Porsche, Audi of welke andere dan ook is geweest. Die wetenschap speelt zeker mee in mijn overwegingen. Maar zoals gezegd, er zijn veel meer factoren die een rol spelen.”

Inmiddels heeft Audi Nico Hülkenberg al gepresenteerd. Het tweede zitje lonkt ondertussen voor Sainz. “Met Nico hebben ze een geweldige coureur in huis gehaald. Voor mezelf wil ik vooral de juiste beslissing nemen. Dat betekent dat ik alle opties zorgvuldig bekijk.”

