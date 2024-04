Nico Hülkenberg maakte vandaag bekend dat hij overstapt naar het nieuwe Formule 1-team van Audi. In onze Top 3-rubiek blikken we terug op een aantal memorabele momenten van de Duitse coureur in de koningsklasse van de autosport.

3. ‘Ik hang hier als een koe’

In 2018 komt het Formule 1-seizoen van Nico Hülkenberg tot een abrupt einde. Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi komt de Duitser in contact met de Haas van Romain Grosjean. Hülkenberg vliegt door de lucht in zijn Renault en komt na een dubbele koprol op zijn kop tot stilstand. “Haal me hieruit, ik hang hier als een koe en er is vuur”, klinkt het over de boordradio. Gelukkig komen de stewards snel in actie en kan hij ongedeerd uitstappen.

Angstige momenten voor Hülkenberg na de crash in de eerste ronde. © Motorsport Images

2. ‘Mijn hart bloedde’

Hülkenberg komt in 2012 uit voor Force India. Tijdens de Braziliaanse Grand Prix op Interlagos ligt hij zowaar aan de leiding. En hoe! Helaas ziet hij zijn ruime voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer er een safety car op de baan komt. Na de herstart vecht hij met Lewis Hamilton om de leiding, maar komt in aanraking met de Brit en beiden vliegen van de baan. “Mijn hart bloedde toen ik die beelden later terugzag. Ik lag aan de leiding, dat was dé dag. Dat was voor mij een van de meest speciale races uit de geschiedenis,” aldus de Duitser die het twijfelachtige record in handen heeft voor de meeste Grands Prix zonder podium.

De Duitser ziet vanaf leidende positie Lewis Hamilton in zijn spiegels opduiken. © Motorsport Images

1. Pole position in debuutjaar

We blijven nog even in Brazilië. Hülkenberg debuteert in 2010 in de Formule 1 bij Williams en verbaast vriend en vijand tijdens de kwalificatie in Interlagos. Onder wisselende weersomstandigheden is hij iedereen te snel af, waaronder Sebastian Vettel en Mark Webber in de snellere Red Bull. “Ik heb een aantal speciale momenten meegemaakt in Brazilië, zoals deze pole position. Dat was natuurlijk geweldig en ik zal dat nooit meer vergeten”, blikt Hülkenberg terug.

Een piepjonge Hülkenberg maakt naam in zijn debuutjaar. © Motorsport Images

