Nico Hülkenberg heeft met zijn transfer naar Audi in alle opzichten promotie gemaakt. Zeker financieel, beweert Bild Zeitung. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Duitse boulevardkrant gaat Hülkenberg bij zijn nieuwe werkgever jaarlijks vijf miljoen euro verdienen.

Nico Hülkenberg stond hoog genoteerd op de verlanglijst van Audi, nu nog Sauber/Stake F1. De Duitse veteraan brengt een schat aan ervaring met zich mee, bewijst ook dit jaar nog over genoeg snelheid te beschikken. Bij Haas is hij voorlopig de enige die WK-punten scoort. Er was Audi’s topman Andreas Seidl daarom veel aan gelegen Hülkenberg te contracteren. En daar hoort een passende jaarwedde bij. Bild beweert dat die vanaf 2025 meer dan verdubbeld zal worden in vergelijking met Hülkenbergs huidige salaris bij Haas van twee miljoen euro.

Wie volgend jaar teamgenoot van de Duitser wordt, is nog onduidelijk. De kans is groot dat het contract van zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu, de huidige coureurs van Stake F1, niet verlengd zal worden. Audi’s teamleiding lijkt onvoldoende overtuigd van hun kwaliteiten om aan de hoge eisen van het ambitieuze fabrieksteam te kunnen voldoen. Het is een publiek geheim dat Audi voor het tweede stoeltje naar de hand van Carlos Sainz dingt.

De Spanjaard moet na dit seizoen weg bij Ferrari, Lewis Hamilton neemt zijn plek bij de Italiaanse renstal in, en wordt door Audi als ideale kandidaat voor het F1-project vanaf 2026 gezien. Volgens Red Bulls adviseur Helmut Marko heeft de autofabrikant uit Ingolstadt Sainz al een lucratief aanbod gedaan dat Red Bull ‘niet kan overtreffen’. De Spanjaard heeft echter meerdere opties en staat naar verluidt ook in de belangstelling van Mercedes.