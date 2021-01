Ocon gaat Abiteboul missen: ‘Een goede gast, en de resultaten begonnen ook te komen’

Esteban Ocon vindt het jammer dat Cyril Abiteboul niet langer als teambaas aan het roer staat nu het team van Renault in Alpine is veranderd, maar denkt hoe dan ook dat de renstal in goede handen is bij Davide Brivio en Marcin Budkowski.

Nieuwe aanwinst Brivio – die afkomstig is uit de MotoGP – en Budkowski zullen de teambaas-taken naar alle waarschijnlijkheid immers gaan verdelen nu Abiteboul vertrokken is, met Laurent Rossi er boven als CEO. Voor Ocon is met Abiteboul de man die hem heeft binnengehaald zo van het toneel verdwenen, en hij erkent tegenover Motorsport dat het ‘lastig’ was om Abiteboul het team te zien verlaten.

“Het is jammer dat Cyril weg is. Hij heeft dit project namelijk jarenlang geleid”, verwijst Ocon naar zijn landgenoot, die in 2015 degene was die toenmalig Renault Nissan-topman Carlos Ghosn ervan overtuigde het Lotus F1-team over te nemen. “De resultaten begonnen bovendien ook te komen, met onze eerste podiumplekken en goede klasseringen”, haalt Ocon aan.

“Om Cyril dan op dit moment te zien vertrekken, is lastig. Ik wens hem het beste voor de toekomst, want hij is een goede gast, ik waardeer hem als persoon en zonder hem zou ik niet zover gekomen zijn.” Toch heeft Ocon ook zeker vertrouwen in het nieuwe management: “Ik heb het gevoel dat het team in goede handen is, want ze zijn zeer gemotiveerd, maar tegelijkertijd ook bescheiden.”

Kennismaken met het nieuwe management is vooralsnog echter wat lastiger gegaan dan normaal. “Door de reisrestricties kunnen we nog niet naar Enstone gaan (in Engeland, waar Alpine’s Formule 1-fabriek staat, red.) maar we hebben contact gehouden via de telefoon en videogesprekken”, vertelt Ocon. “Ik heb daarbij ook een paar keer uitgebreid met Laurent en Davide gesproken.”

