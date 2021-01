Alpine bevestigt komst voormalig MotoGP-teambaas Brivio

Het Alpine F1 Team heeft bevestigd dat voormalig Suzuki MotoGP-teambaas Davide Brivio als racing director voor de Franse formatie aan de slag gaat.

De komst van Brivio hing al enige weken in de lucht na zijn vertrek bij Suzuki, terwijl de geruchten over zijn aantreden alleen maar toenamen nadat Alpine bekendmaakte dat teambaas Cyril Abiteboul het team heeft verlaten.

Welke rol Brivio zou krijgen, was zodoende vooral nog de vraag, en Alpine bevestigt nu dat hij als racing director aan de slag gaat. Welke verantwoordelijkheden hij precies krijgt, wordt de komende wekend gecommuniceerd, maar Brivio staat onder Alpine CEO Laurent Rossi op de ladder.

De verwachting is dat Brivio de traditionele teambaas-taken samen met executive director Marcin Budkowski zal verdelen. Budkowski is al sinds 2017 in dienst van het team dat tot eind vorig jaar als Renault door het leven ging.

