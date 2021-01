Briatore: ‘Geen enkel probleem dat Brivio geen Formule 1-ervaring heeft’

Davide Brivio wordt waarschijnlijk de nieuwe ceo van Alpine. Het is een opmerkelijke zet: Brivio komt immers niet uit de Formule 1-wereld, maar uit de MotoGP, maar volgens oud Renault-teambaas Flavio Briatore is dat geen enkel probleem.

Briatore kan het zelf weten: Hij was eigenaar van een aantal Benetton-kledingwinkels voordat hij in 1988 de teambaas werd van het Benetton Formule 1-team. “Ik had geen enkele ervaring en had zelfs nog nooit een race gezien”, vertelt de Italiaan aan La Gazzetta dello Sport. “En vervolgens pakte ik zeven titels.” (2 met Schumacher, 2 met Alonso en 3 constructeurstitels, red.)

“Als ze voor hem kiezen, zullen ze daar goede redenen voor hebben. Onervarenheid is dus geen probleem. Het gaat er uiteindelijk om hoe goed hij leiding kan geven. Over een paar maanden snapt hij alles en weet hij wat er moet gebeuren”, besluit de oud-teambaas van Benetton en Renault.

