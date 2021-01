Binotto over 2021: ‘Derde plaats is niet onmogelijk, dat moet het doel zijn’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat een terugkeer naar ‘op zijn minst’ de top drie het doel moet zijn voor de Italiaanse renstal in 2021. Binotto rekent daarvoor op de verbeterde Ferrari-motor. “We zullen niet de traagste (motor, red.) van het veld hebben.”



Ferrari beleefde in 2020 met een zesde plaats in het constructeurskampioenschap zijn slechtste seizoen sinds 1980. Omdat de nieuwe krachtbron al vroeg tekenen van verbetering vertoont, heeft Mattia Binotto er vertrouwen in dat zijn team volgend jaar opnieuw beter kan presteren.

Lees ook: Vettel kan niet wachten op eerste meters met Mercedes-motor

“Ik ben er vrij zeker van dat dit jaar ons sterker zal maken voor de toekomst”, vertelt de Ferrari-teambaas in gesprek met Crash. “De derde plaats is niet onmogelijk, ik denk dat dat op zijn minst het doel moet zijn volgend seizoen.”

Door de zwakke Ferrari-motor beleefde het team uit Maranello afgelopen seizoen een moeilijke tijd. Die problemen liggen volgens Binotto in het verleden. “Ik denk dat we weer competitief zullen zijn als motorleverancier, We zullen niet de traagste (motor, red.) van het veld hebben”, aldus de Italiaan.

Lees ook: McLaren verwacht dat strijd om P3 ‘tussen vier of vijf teams’ gaat