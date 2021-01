Vettel kan niet wachten op eerste meters met Mercedes-motor

Voor de eerste beelden van Sebastian Vettel in Aston Martin-kleuren zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot de officiële presentatie in februari. Duidelijk is in ieder geval dat de Duitser enorm uitkijkt naar zijn nieuwe groene auto en dan vooral de krachtbron die achterin ligt.

De 33-jarige Vettel reed in zijn carrière tot nu toe met motoren van Renault, BMW en natuurlijk Ferrari. In het hybride tijdperk is hij steevast afgetroefd door Mercedes wat ongetwijfeld voor enige jaloezie moet hebben gezorgd. Hoewel hij niet in één van de Zilverpijlen zal plaatsnemen, mag hij in 2021 Aston Martin zelf zo’n krachtbron de sporen geven. “Ik kijk erg uit naar de uitdaging, ik kan bijna niet wachten tot het eindelijk begint. Ik ben natuurlijk erg opgewonden om te zien hoe die Mercedes-motor voelt”, vertelt Vettel aan F1 Insider.

Lees ook: Vettel ziet kansen voor Aston Martin: ‘De regels komen onze kant op’

In het gesprek laat Vettel weten bij zijn nieuwe werkgever te willen vasthouden aan zijn gewoontes. Zo komen fysiotherapeut Antti Kontsas en persvrouw Britta Roeske in zijn kielzog mee naar het team. En er komt weer een vrouwennaam voor de auto van 2021, belooft Vettel. “Ik denk wel dat ik dat ga doen, ik heb al een idee. Het moet in ieder geval een naam zijn die bij Aston Martin past.”

Het doel is duidelijk, Aston Martin moet de weg naar boven vervolgen. Het afgelopen seizoen werd er al goed gescoord met een vierde plek bij de constructeurs, een zege voor Sergio Perez en ook meerdere podiumplekken plus een poleposition voor Lance Stroll. Toch een andere rol dus voor Vettel, bij Ferrari gold alleen de titel. “Ik ben op een ander punt in mijn carrière vandaag. Ik heb meer ervaring, een duidelijkere visie dan toen bij Red Bull. Ik verwacht geen garantie voor succes in de toekomst maar beloof wel hard te werken.”

“Het doel is anders, namelijk om het team naar voren te brengen. Ik bouw voort op mijn ervaring en op wat ik achter het stuur kan doen. (…) We moeten de optimisische geest van het team gebruiken om stappen naar succes te zetten. Maar realistisch gezien blijft Mercedes de grote favoriet in 2021.”

Lees ook: Szafnauer: ‘Kunnen Aston Martin vanaf het begin trots maken’