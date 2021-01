Szafnauer: ‘Kunnen Aston Martin vanaf het begin trots maken’

Otmar Szafnauer is ervan overtuigd dat zijn Formule 1-team, dat vanaf dit jaar als Aston Martin op de grid verschijnt, het Brit merk meteen trots kan maken. In 2020, het laatste seizoen als Racing Point, kende het team uit Silverstone vele successen en daar wil de teambaas op voortbouwen. “We hebben een welverdiende reputatie opgebouwd.”

Sinds 1 januari gaat Racing Point door het leven als Aston Martin F1 Team. Het iconische Britse automerk keert zo terug in de Formule 1 nadat het eerder in 1959 en 1960 actief was in de koningsklasse van de autosport. Aston Martin kiest voor Sebastian Vettel en Lance Stroll als coureurs. Volgens teambaas Otmar Szafnauer kan de renstal het Britse merk ‘vanaf het begin’ trots maken.

Lees ook: Vettel ziet kansen voor Aston Martin: ‘De regels komen onze kant op’

“We hebben bijna een jaar de tijd gehad om ons voor te bereiden en kijken er echt naar uit om de reacties te zien wanneer we eindelijk onze nieuwe identiteit als het Aston Martin Formula One Team onthullen”, vertelt Szafnauer aan Crash. “Het vertegenwoordigen van zo’n iconisch merk is een enorme eer voor elk lid van het team. We hebben een welverdiende reputatie opgebouwd, dus we zijn ervan overtuigd dat we de naam Aston Martin vanaf het begin trots kunnen maken.”

De nieuwe naam geeft het team een boost, zo zegt Szafnauer. “Het is het begin van een nieuw verhaal en ik voel extra energie in het team, met de vastberadenheid om de prestaties verder te verbeteren. Dat gecombineerd met enkele van de slimste mensen in de business, een echte racersmentaliteit en een ‘we kunnen dit-spirit’ die ons door de jaren heen zo goed heeft geholpen, hebben we alle reden om enthousiast te zijn over de toekomst”, aldus de Amerikaan.



Op sociale media onthulde Aston Martin alvast het logo en mogelijk ook de kleur van het nieuwe team.

Lees ook: Geen andere titelsponsor voor Red Bull na vertrek Aston Martin