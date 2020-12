Geen andere titelsponsor voor Red Bull na vertrek Aston Martin

Red Bull zit na het vertrek van Aston Martin zonder titelsponsor en heeft nog geen geschikte opvolger gevonden, zo laat Christian Horner weten.

Red Bull werkt sinds 2017 samen met Aston Martin en aan die intensieve samenwerking komt aan het einde van dit jaar een einde. Dit omdat Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll en de eigenaar van Racing Point, sinds het begin van 2020 mede-eigenaar van Aston Martin is en daarom doopt hij zijn team Racing Point om tot Aston Martin F1 team en dus vertrekt Aston Martin bij Red Bull en zit het team nu zonder titelsponsor. Christian Horner bevestigt dat Red Bull nog geen nieuwe titelsponsor heeft gevonden.

“We hebben wel wat nieuwe sponsoren aangetrokken, maar een titelsponsor hebben we nog niet gevonden. Aston Martin staat natuurlijk in 2021 niet meer op onze auto. Het is logisch dat ze vertrekken aangezien Lawrence nu de baas is en hij zijn eigen team heeft. Ik kijk ernaar uit om het merk weer terug te zien in de Formule 1”, aldus Horner ten overstaan van Racefans.

