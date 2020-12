Lewis Hamilton verloor vier kilo door het coronavirus

Lewis Hamilton heeft tijdens zijn coronabesmetting flink wat gewicht verloren. Hamilton testte na de Grand Prix van Bahrein positief op Covid-19, ging in quarantaine en miste daardoor de tweede race op het Bahrain International Circuit. De wereldkampioen verloor maar liefst vier kilo door het coronavirus.

De dag na zijn overwinning in de GP van Bahrein testte Lewis Hamilton positief op het Covid-19. De zevenvoudig wereldkampioen ging in quarantaine en moest de GP van Sakhir aan zich voorbij laten gaan. Op de outer track van het Bahrain International Circuit werd Hamilton vervangen door George Russell. Zeven dagen later tekende hij wel weer present voor de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Hoewel Hamilton in Abu Dhabi opnieuw racete, voelde hij zich nog niet helemaal lekker. “Ik ben heel dankbaar dat ik weer terug ben, maar ik ben nog niet honderd procent. Ik leef echt mee met mensen die het gehad hebben en zij die geliefden hebben verloren, want nu begrijp ik pas echt hoe erg het virus is. Ik voel het nog steeds in mijn longen”, vertelde de Brit toen.

Uiteindelijk kwam Hamilton op het Yas Marina Circuit als derde over de meet, achter Max Verstappen en Valtteri Bottas. Op Instagram onthult Hamilton nu dat hij flink heeft afgezien door zijn coronabesmetting. “Ik heb de afgelopen twee maanden zes kilo gewicht verloren, waarvan vier door het coronavirus. Ik heb zoveel spiermassa verloren!”, schrijft de Brit, die opnieuw aan het trainen is. “Ik begin langzaam op te bouwen om mijn kracht terug te winnen. Het is niet leuk, maar ik ben vastbesloten om terug te keren naar mijn vroegere niveau. No pain, no glory!”, aldus Hamilton.

