Webber: ‘Verstappen is op zondag nog geen Hamilton, maar dat is normaal’

Voormalig Formule 1-coureur Mark Webber denkt dat Max Verstappen met ‘de laatste finishing touches‘ bezig is om een grootheid te worden in de Formule 1. Volgens Webber zit Verstappen ‘op zondag’, dus in de races, nog net niet helemaal op eenzelfde niveau als wereldkampioen Lewis Hamilton.

Dat stelt Webber, goed voor 215 Grands Prix en negen overwinningen, in een exclusief interview voor de ‘Jaar van Max’-special van FORMULE 1 Magazine. Gevraagd hoe hij Verstappens 2020 ziet, toont de Aussie die zelf van 2007 tot en met 2013 voor Red Bull racete zich zeer onder de indruk. “Max heeft een hele, hele, hele goede job gedaan.”

Daarnaast ontwikkelt Verstappen zich nog altijd sterk, vindt Webber. “Hij zit in de laatste fase van het fijnslijpen van zijn vakmanschap, als ik het zo mag uitdrukken. Is hij op zaterdag al Lewis Hamilton, in dat hij in de kwalificaties gelijk aan Lewis is? Yes. Is hij op zondag al Lewis? Nee, dat is hij niet. Maar dat is normaal”, redeneert Webber.

“Je wint namelijk geen vijf wereldtitels in je eerste vijf jaar in de Formule 1. Dat heeft niemand gedaan.” Het is een kwestie van ervaring opdoen, routine opbouwen en de gebruikelijke overgangsrituelen doorstaan. Zoals omgaan met een situatie ‘waarin hij een dominante auto heeft en een kampioenschap al vroeg kan beslissen, of week-na-week twee uur lang alleen vooraan rijden’.

Dat zijn, lacht Webber, ‘geweldige luxeproblemen’. “Er zijn niet veel coureurs die in zo’n situatie komen: dat je een tijdlang kan domineren en de rust en regelmaat hebt dat te doen zonder dat je zelfgenoegzaam wordt. Dát is ervaring. Dát moet hij leren. Hij en Charles Leclerc, trouwens. Zij zijn de hot shots die eraan komen.”