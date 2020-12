Dit zijn de tien beste coureurs van 2020, gekozen door de coureurs zelf

Lewis Hamilton is door zijn collega’s verkozen tot beste F1-coureur van 2020. Nadat de Brit eerder al door de teambazen was verkozen tot coureur van het jaar, doen zijn collega’s nu hetzelfde. Max Verstappen en Daniel Ricciardo eindigen op plaatsen twee en drie.



Voor het derde jaar op rij organiseerde Formula1.com een Driver of the year-verkiezing, waarbij het de coureurs zelf zijn die de punten mogen uitdelen aan de hand van een top 10. Vijftien coureurs namen deel aan de verkiezing, onder meer Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel brachten geen stem uit.

Het puntensysteem is hetzelfde als in de F1, waarbij de beste coureur op ieders lijst 25 punten verdiende tot één punt voor de coureur op de tiende plaats. De lijsten werden vervolgens gecombineerd om een algehele top 10 te creëren. De regels staan toe dat een coureur voor zichzelf stemt, al moet er worden opgemerkt dat ze dat niet allemaal deden.

Het is Lewis Hamilton die door zijn collega’s verkozen werd tot driver of the year, voor Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Charles Leclerc eindigt in een moeilijk jaar voor Ferrari op plek vier. Pierre Gasly, die in Monza zijn eerste GP won, vervolledigt de top 5. Verder in de top tien vinden we George Russell, Sergio Pérez, Romain Grosjean, Carlos Sainz en Alex Albon.

Top 10 beste coureurs, gekozen door de coureurs zelf

1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Daniel Ricciardo 4 Charles Leclerc 5 Pierre Gasly 6 George Russell 7 Sergio Perez 8 Romain Grosjean 9 Carlos Sainz 10 Alex Albon

De coureurs die hun stem uitbrachten waren, in alfabetische volgorde: Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, George Russell , Carlos Sainz, Lance Stroll en Max Verstappen.

