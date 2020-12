F1 Eindexamen: Verstappen als enige 17-0 in kwalificatie, ook Russell, Ricciardo en Leclerc domineren

In de rubriek ‘F1 eindexamen’ lichten we de opvallendste cijfers, feitjes, en records van seizoen 2020 uit. En let op, deze weetjes kunnen je zomaar aan wat extra goede antwoorden helpen voor de quiz in FORMULE 1’s ‘Jaar van Max’-special. Vandaag: de onderlinge kwalificatieduels, met Max Verstappen de enige die het hele jaar ongeslagen bleef.

Wat de kwalificatieduels tussen teamgenoten betreft, hield de Nederlander zo als enige een clean sheet aan 2020 over, al valt daar wel een kleine kanttekening bij te plaatsen.

Williams-coureur George Russell versloeg teamgenoot Nicholas Latifi immers met 16-0, maar in zijn enige weekend bij Mercedes (als invaller voor Lewis Hamilton) werd hij geklopt door Valtteri Bottas.

Mister Saturday Russell – zoals zijn bijnaam luidt – is dus technisch gezien niet ongeslagen, maar als je naar de vaste teamduels van 2020 kijkt, is hij dat dus wel.

Ricciardo en Leclerc halen uit

Andere indrukwekkende cijfers: Daniel Ricciardo versloeg Renault-teamgenoot Esteban Ocon (straffen niet meegerekend) met liefst 15 tegen 2, Charles Leclerc klopte Ferrari-collega Sebastian Vettel 13-4.

Bij dat andere Italiaanse team, Alpha Tauri, evenaarde Pierre Gasly die cijfers in duel met Daniil Kvyat. Bij Mercedes was het iets spannender: 11-5 voor Lewis Hamilton tegen Valtteri Bottas.

Kleine marges achter de top

Het spannendste teamduel vooraan was bij de nummer drie van 2020, McLaren. Lando Norris klopte Carlos Sainz daar maar nét met een score van 9 tegen 8.

Eenzelfde resultaat rolde bij Alfa Romeo uit de bus in het voordeel van Antonio Giovinazzi tegenover Kimi Räikkönen. Bij Haas werd het 8-7 tussen Kevin Magnussen en Romain Grosjean.

Het enige gelijkspel op de lijst betreft uiteraard geen vast duo, maar beperkt zich tot Nico Hülkenbergs twee optredens naast Lance Stroll bij Racing Point, dat met een 1-1 eindigde.