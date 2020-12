F1 eindexamen: Verstappen rijdt na Stroll de minste raceronden, Norris en Bottas kilometervreters

In de rubriek ‘F1 eindexamen’ lichten we de opvallendste cijfers, feitjes, en records van seizoen 2020 uit. En let op, deze weetjes kunnen je zomaar aan wat extra goede antwoorden helpen voor de quiz in FORMULE 1’s ‘Jaar van Max’-special. Vandaag: Max Verstappen die in 2020 op Lance Stroll na de minste raceronden heeft gereden van alle vaste coureurs.

795 – uit een totaal van 1037 raceronden – daarvoor is de teller in 2020 voor Verstappen blijven staan. Hij houdt daarmee alleen Racing Point-coureur Stroll achter zich, die nog eens tien ronden minder reed.

Opvallend daarbij is natuurlijk wel dat Stroll een race heeft gemist na een positieve coronatest. Verstappen viel op zijn beurt in vijf van de zeventien races uit, wat hem flink wat kilometers heeft gekost.

Sterker nog: Verstappen was bij de seizoensopener in Oostenrijk al na elf ronden de eerste uitvaller. Ook in Mugello en Sakhir viel hij vroeg uit, namelijk al in de openingsrondjes.

Norris voert het lijstje aan

Met zijn 795 raceronden heeft Verstappen ‘slechts’ 77 procent van het totaal aantal raceronden van 2020 afgelegd. De grootste kilometervreter was Lando Norris, met 1015 raceronden, 98 procent van het totaal.

Een andere naam die hoog op het lijstje prijkt, is die van Verstappens teamgenoot Alexander Albon. Hij legde liefst 994 raceronden af (96 procent) en staat daarmee derde achter Norris en Kimi Räikkönen.

Bottas legt de grootste afstand af

Albon moet die derde plek overigens wel delen met vice-kampioen Valtteri Bottas (ook 994 raceronden). Tel je de in trainingen en kwalificaties gereden ronden erbij op, dan staat Bottas bovenaan met 2553.

Reken je die 2553 rondjes om naar kilometers, dan kom je voor Bottas op een totaal van 12926. Grappig: Met een instapmodel Mercedes C-Klasse moet je zo’n dertien keer tanken om die afstand te halen.