F1 Eindexamen: Mercedes-trio meer dan tachtig procent van de tijd op kop

In de rubriek ‘F1 eindexamen’ lichten we de opvallendste cijfers, feitjes, en records van seizoen 2020 uit. En let op, deze weetjes kunnen je zomaar aan wat extra goede antwoorden helpen voor de quiz in FORMULE 1’s ‘Jaar van Max’-special. Vandaag: de zwarte zilverpijlen die meer dan tachtig procent van de tijd op kop reden.



Oké, in de slotrace van 2020 was het Max Verstappen die van start tot finish vooraan te zien was, maar in de zestien races daarvoor reed er elke keer minstens één Mercedes op kop – en vaak zelfs meer.

Lewis Hamilton reed in totaal tijdens veertien van de zeventien races minstens één ronde vooraan. Een indrukwekkend aantal, zeker als je bedenkt dat hij ook nog een wedstrijd ontbrak vanwege corona.

Russell draagt steentje bij

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas was tijdens negen races tijdelijk op P1 terug te vinden, al won hij er uiteindelijk maar twee. Invaller George Russell reed in zijn enige Mercedes-race ook op kop, in Sakhir.

Van de in totaal 1037 raceronden van 2020, reed Hamilton er 613 op kop, oftewel 59 procent van de tijd. Ruim meer dan de helft, dus. Bottas voerde het veld 188 rondjes aan, uitkomend op achttien procent.

Tel er Russells 59 ronden aan kop in Sakhir bij op, en Mercedes’ totaal komt op 860 racerondjes aan de leiding. Omgerekend naar procenten is dat een overdonderende 83 procent.

Bottas het meest op P2

Een opvallend of juist typisch detail: niemand reed meer rondjes op de tweede plek dan Bottas, namelijk 397 stuks. Al kwam Verstappen net als in de eindstand van het WK dichtbij, met 364 rondjes op P2.

Van de coureurs die geen zwarte Mercedes W11 hebben bestuurd, is het – weinig verrassend – ook Verstappen die het meest vooraan te zien was. Hij leidde 87 rondjes, ofwel acht procent van de tijd.

Verstappen reed uiteindelijk in vijf Grands Prix (even) aan de leiding: in Hongarije, de tweede race op Silverstone, Turkije, de eerste race in Bahrein en uiteindelijk dus ook in Abu Dhabi.

In totaal reden negen coureurs aan de leiding in 2020. De nieuwe racewinnaars Pierre Gasly en Sergio Pérez elk 26 ronden. Lance Stroll reed 32 rondjes vooraan, Carlos Sainz vijf en Alexander Albon één.