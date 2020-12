F1 Eindexamen: Iceman Räikkönen is inmiddels ook de ironman van de F1

In de rubriek ‘F1 eindexamen’ lichten we de opvallendste cijfers, feitjes, en records van seizoen 2020 uit. En let op, deze weetjes kunnen je zomaar aan wat extra goede antwoorden helpen voor de quiz in FORMULE 1’s ‘Jaar van Max’-special. Vandaag: Iceman Kimi Räikkönen, inmiddels ook de ironman van de koningsklasse.

312 Grand Prix-starts heeft Räikkönen aan het eind van 2019 op zijn CV staan, met de dan veertigjarige Fin die er doodleuk nog een jaartje achteraan plakt bij Alfa Romeo.

Räikkönen verkeert zodoende in de wetenschap dat hij Rubens Barrichello’s record van 322 starts normaliter wel gaat toppen, al is al snel duidelijk dat 2020 een verre van normaal jaar wordt.

Uiteindelijk krijgt de Formule 1 het seizoen zelfs te midden van de coronapandemie op de rails, en stukje bij beetje komt Räikkönen zo dichter bij het record van Barrichello.

Visitekaartje bij recordrace

Bij race tien van 2020 is het zodoende zover, in het Russische Sotsji komt hij op gelijke (record)hoogte, al is zijn 322ste start weinig memorabel: negentiende bij de start, veertiende aan de finish.

Twee weken later, in Portugal, mag Räikkönen zich alleen recordhouder noemen. Hij maalt er niet om, maar geeft wel zijn visitekaartje af met een superstart op glad asfalt, terwijl de rest staat te glibberen.

Op naar de 352?

De teller loopt de rest van het seizoen vrolijk door, naar de 329. En volgend jaar zal het niet anders zijn, want de nu 41-jarige coureur uit Espoo plakt er nog minstens één seizoen aan vast.

42 zal hij straks zijn als seizoen 2021 afloopt, en als alle 23 geplande races worden afgewerkt, staat hij dan op liefst 352 starts. The Iceman lijkt zo wel de onverwoestbare ironman van de Formule 1.

De eerstvolgende van de actieve Formule 1-coureurs op het lijstje, is Lewis Hamilton met 266 starts, en dan Sebastian Vettel met 257 stuks.

Qua recordaantal starts heeft Räikkönen het meest te duchten van Fernando Alonso, die op 311 staat. Hij deed in 2020 niet mee, maar rijdt in 2021 en 2022 bij Alpine.