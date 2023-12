Valtteri Bottas heeft teruggekeken op zijn tijd bij Mercedes als teamgenoot van Lewis Hamilton. De Fin erkent dat het niet makkelijk was om tweede coureur te zijn en dat hij zichzelf eigenlijk voor de gek moest houden. Volgens Bottas zit Sergio Pérez momenteel in een soortgelijke situatie.

Het is altijd lastig om tweede viool te spelen achter de eerste coureur in een team. Rubens Barrichello vertelde regelmatig hoe lastig dat was als teamgenoot van Michael Schumacher. Felipe Massa kreeg de wel beruchte ‘Fernando is sneller dan jij’ instructie toen hij teamgenoot was van Alonso bij Ferrari. Mark Webber liet zijn onvrede als tweede coureur achter Sebastian Vettel regelmatig blijken.

Bottas bij Mercedes

In recentere jaren hoefde je alleen maar naar Mercedes te kijken om zo’n situatie ook weer te zien. Valtteri Bottas deed het regelmatig lang niet slecht, maar de overduidelijke focus van het team lag toch echt op Lewis Hamilton. En niet volledig onterecht: in hun tijd samen won Hamilton vijftig races, tegenover de tien van Bottas. Volgens Bottas zelf was er maar één manier om dat echt vol te houden, zo legt hij uit aan Motorsport.com.

“Je moet een beetje in een staat van ontkenning zijn”, reflecteert Bottas. “Ik was bijna vijf jaar in ontkenning, want elk jaar wilde ik het weer beter doen en dan vechten voor de titel en ik wilde in mezelf geloven. Pas toen ik wist dat ik het team ging verlaten, merkte ik dat ik bepaalde dingen wat beter onder ogen kon komen. Ik stond mezelf toe sommige van die dingen te accepteren. In dat laatste jaar kon ik pas accepteren dat ik Lewis niet in gelijke auto’s kon verslaan en dat hij op een aantal vlakken gewoon beter was. Als coureur is het erg lastig om dat toe te geven.”

Sergio Pérez

Bottas is natuurlijk niet de enige coureur die het af moet leggen tegen een sterkere teamgenoot. Volgens de Fin zit Sergio Pérez momenteel in een soortgelijke situatie en houdt Pérez zichzelf ook een beetje de fantasie voor dat hij mogelijk Max Verstappen kan verslaan. Pérez zelf is het daar maar deels mee eens.

“We hebben dit jaar een paar races gehad waarin we inderdaad de controle kwijt waren”, erkent de Mexicaan tegen Fox Sports Mexico. “Als je er van buitenaf naar kijkt, dan was het een lastig jaar. Aan het begin had ik die droom van het vechten voor de titel omdat ik zo sterk was in die eerste paar races. Er waren daarna een aantal momenten waar ik erg makkelijk aan onderdoor had kunnen gaan en het volledig had kunnen mislukken.”

“Maar ik denk dat het herstel daarna ons seizoen nog het best heeft gedefinieerd”, vervolgt Pérez. “Het werd geen mislukking. We klauwden ons weer terug. We komen altijd weer terug, en dat is het belangrijkste van dit jaar. Uiteindelijk was dit het beste jaar ooit voor Red Bull. Natuurlijk kijk ik ook terug op de belangrijkste lessen van dit jaar. Als ik dat mee kan nemen naar volgend jaar, dan denk ik dat het iedereen in mijn team helpt om het nog beter te doen in 2024.”

