F1 eindexamen: De indrukwekkende cijfers die Pérez aan een Red Bull-zitje hebben geholpen

In de rubriek ‘F1 eindexamen’ lichten we de opvallendste cijfers, feitjes, en records van seizoen 2020 uit. En let op, deze weetjes kunnen je zomaar aan wat extra goede antwoorden helpen voor de quiz in FORMULE 1’s ‘Jaar van Max’-special. Vandaag: de indrukwekkende cijfers van Max Verstappens nieuwe teamgenoot, Sergio Pérez.



Pérez staat al jaren bekend als dé man die de kruimels opsnoept als het verdelen van de koek door de topteams mis gaat. Zo sprokkelde hij van 2011 tot en met 2019 al acht podiumplekken bij elkaar.

In 2020 kreeg Pérez bij Racing Point echter de beschikking over de misschien wel beste auto die hij ooit heeft gehad, na jaren met middenmootmateriaal bij Sauber, McLaren, Force India en Racing Point zelf.

De omstreden ‘roze Mercedes’ bleek een zeer potentie kopie, met Pérez die er bij de seizoensopener gelijk als zesde mee finishte, en dat een week later op dezelfde Red Bull Ring herhaalde.

Een kanttekening hierbij was wel dat hij in de tweede Oostenrijkse race slechts als zeventiende startte, wat wel laat zien dat de Racing Point goed genoeg was om flink mee terug naar voren te komen.

Zege als bekroning

Hoewel Pérez daarna de beide races in Engeland moest missen vanwege een positieve coronatest, kwam hij sterk terug met een zevende plek in Hongarije.

Ook voor de rest van 2020 mag zijn reeks er zijn, want Pérez finishte daarna achtereenvolgens op de plekken: 5-10-10-5-4-4-7-6-2 en natuurlijk op P1, met zijn schitterende zege in Sakhir.

Boven Albon in WK

De Mexicaan, 30, pakte zo in elke race die hij finishte goede punten mee. 125 stuks zelfs in totaal. Genoeg om de vierde plek in het kampioenschap te claimen, zijn hoogste klassering ooit.

Pérez finishte zo achter Mercedes’ Lewis Hamilton en Valtteri Bottas én zijn aanstaande teamgenoot Max Verstappen, maar ruim voor de man die hij vervangt: Alexander Albon, die slechts zevende werd.

Pérez voorkwam met zijn zege in Sakhir, zijn 190e race, en passant ook nog dat hij op een triest record afstevende, dat van de meeste starts (208) zonder zege van Andrea de Cesaris.