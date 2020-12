Het FORMULE 1 Magazine Jaaroverzicht maar dan in podcastvorm. Met De Limburger-verslaggever Ivo op den Camp blikken André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems aan de hand van het naslagwerk terug op een bewogen jaar in de Formule 1. Wie viel er mee, wie viel er op, wie viel er tegen en wie zullen we wel of niet missen?