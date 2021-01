McLaren verwacht dat strijd om P3 ‘tussen vier of vijf teams’ gaat

McLaren finishte in 2020 als derde in het WK en krijgt volgend jaar ook nog eens de beschikking over de veelgeprezen Mercedes-motor, maar teambaas Andreas Seidl gaat er zeker niet vanuit dat het vasthouden van P3 daarmee een zekerheidje is. In tegendeel, zelfs.

“Ik denk dat de strijd om de derde plek ook volgend jaar weer een gevecht wordt”, voorspelt Seidl in gesprek met Motorsport.com. “Het zal waarschijnlijk tussen vier of vijf teams gaan, en het gevecht om de plekken drie tot en met zeven zal op die van dit jaar lijken”, verwacht de Duitser in Britse dienst.

Namen noemt Seidl niet, maar McLaren heeft al eerder aangegeven dat het er niet op rekent Mercedes en Red Bull – de nummer één en twee van 2020 – bij te halen in 2021. De kans kans dat de drie teams die in 2020 buiten de top zeven finishten – Alfa Romeo, Haas en Williams – aanhaken, is daarbij ook klein.

Lees ook: Hamilton over McLaren met Mercedes-motor: ‘Wie weet kunnen ze wel met ons vechten’

Om de plekken drie tot en met zeven zal het zo dus vermoedelijk tussen McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari en Alpha Tauri gaan – waarbij Aston Martin en Alpine natuurlijk de nieuwe teamnamen van Racing Point en Renault zijn.

In de strijd met die teams, moet McLaren volgens Seidl boven alles ‘realistisch’ zijn. “We worden nog altijd flink beperkt door onze achterhaalde infrastructuur”, zegt hij over McLarens fabriek in Woking, “en het gaat minstens drie jaar duren om die helemaal te updaten.”

“Het zal daarna bovendien ook nog tijd kosten voor we daar de vruchten van kunnen plukken”, weet de McLaren-teambaas. “Tot die tijd, hebben we met enkele beperkingen te maken, al zit er wel nog altijd meer potentieel in dit team en zullen we dat proberen in 2021 uit te buiten.”

Lees ook: Ricciardo het laatste puzzelstukje voor McLaren: ‘Wilden een coureur die races heeft gewonnen’