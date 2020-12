Hamilton over McLaren met Mercedes-motor: ‘Wie weet kunnen ze wel met ons vechten’

Lewis Hamilton hoopt dat de switch naar Mercedes-motoren ervoor zorgt dat McLaren volgend jaar de strijd kan aangaan met Mercedes en Red Bull. Hamilton vertelde in Abu Dhabi te hebben genoten van de aanblik van zijn voormalig team in de strijd om de topposities. “Drie uitdagers zijn voor het kampioenschap, dat zou denk ik geweldig zijn voor de fans.”

McLaren sloot het seizoen in Abu Dhabi sterk af. Op zaterdag kwalificeerde Lando Norris zich als vierde, op slechts twee tienden van polesitter Max Verstappen, op zondag finishten Norris en Sainz respectievelijk vijfde en zesde. Na de kwalificatie was Hamilton blij voor zijn ex-team.

“Ik ben erg blij om de McLaren zo dichtbij te zien, vooral met de veranderingen die ze hebben doorgevoerd en omdat ze onze motor volgend jaar zullen gebruiken”, vertelde de wereldkampioen aan RaceFans. “Het is geweldig dat ze aan het eind van het jaar een goede auto hebben. Wie weet kunnen ze volgend jaar wel met ons vechten. Als dat ervoor zorgt dat er drie uitdagers zijn voor het kampioenschap, zou dat denk ik geweldig zijn voor de fans.”



McLaren-teambaas Andreas Seidl is tevreden met de progressie die McLaren boekt, maar houden beide benen op de grond. “We moeten realistisch blijven. Er is een groot gat naar de auto’s voor ons, met name naar Mercedes. Dat gat gaan we niet zomaar binnen een jaar dichten”, zegt Seidl.

