Seidl tempert verwachtingen voor 2021: ‘We gaan het gat met Mercedes niet dichten’

McLaren heeft na een paar magere jaren de weg naar boven ingeslagen. Afgelopen zondag werden Lando Norris en Carlos Sainz vijfde en zesde en daardoor is McLaren derde geworden in het constructeurskampioenschap. Men hoopt dat Mclaren volgend jaar het gat naar Mercedes en Red Bull gaat dichten, maar volgens Andreas Seidl is dat niet realistisch.

McLaren werd in 2017 slechts negende in het constructeurskampioenschap, werd in 2018 zesde, vorig jaar vierde en dit jaar derde. Het gaat dus steeds beter met McLaren en aangezien ze volgend jaar weer met Mercedes-motoren gaan rijden, hoopt men dat McLaren het gat naar Mercedes gaat dichten, maar Andreas Seidl tempert de verwachtingen.

“We moeten realistisch blijven. Er is een groot gat naar de auto’s voor ons, met name naar Mercedes. Dat gat gaan we niet zomaar binnen een jaar dichten”, zegt Seidl in gesprek met F1i. “We weten dat we ook nog in de organisatie achterlopen op Mercedes. Dat gat moeten we eerst dichten. Het belangrijkste is dat we een plan hebben en dat hebben we en dus ben ik ervan overtuigd dat we het gat gaan dichten”, vertelt hij.

Toch is de Duitser wel trots op zijn team. “Ondanks de grote uitdagingen dit seizoen, heeft het team gewoon doorgewerkt en zijn we er in geslaagd om de auto te verbeteren. Het is geweldig dat we het seizoen op deze manier hebben afgesloten”, aldus Seidl.

