McLaren overweegt deelname Formule E vanaf 2023

McLaren overweegt om vanaf 2023 deel te nemen aan het Formule E-kampioenschap. Het automerk is nu nog uitgesloten van deelname aan de elektrische raceklasse omdat het de exclusieve batterijleverancier is, maar vanaf 2023 is dat niet meer het geval en dus ziet McLaren-CEO Zak Brown de Formule E als een ‘interessante’ optie: “Dat is iets waar nader naar zullen kijken.”

In de Formule E wordt nu gereden met de zogenaamde ‘Gen2’-bolides, waarvoor McLaren nu de batterijen aanlevert en daarom uitgesloten is van deelname aan de elektrische raceklasse. In 2023 zal de ‘Gen3’ geïntroduceerd worden en vanaf dan zal McLaren niet meer de exclusieve leverancier worden van batterijen, waarmee de deur opengaat voor een deelname. McLaren-CEO Zak Brown wil het dan ook zeker overwegen om met McLaren naar de Formule E te gaan.

“We zijn uitgesloten van deelname aan de Formule E omdat we de batterijleverancier zijn”, vertelt Brown tegen Racefans.net. “Met de introductie van de nieuwe generatie auto’s in 2023 zijn wij niet meer de exclusieve batterijleverancier, dan is het zeker een raceklasse die wij interessant vinden. Dus dat is iets waar we nader naar zullen kijken”, aldus Brown.

Het was de afgelopen tijd een lastige periode voor de Formule E aangezien Audi en BMW aankondigden dat ze na aankomend seizoen, alweer het zevende seizoen van de raceklasse en het eerste seizoen dat het de status van wereldkampioenschap draagt, afscheid zullen nemen van de sport. Audi deed dit om zich weer te richten op een terugkeer naar het World Endurance Championship, bekend van de 24 Uur van Le Mans, en Dakar.