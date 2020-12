Brown in de zevende hemel met P3 in het constructeurskampioenschap: ‘Bekroning van een goed jaar’

Door een sterk optreden van Lando Norris en Carlos Sainz en een slecht laatste weekend van Racing Point, eindigt niet Racing Point maar McLaren als derde in het constructeurskampioenschap. Uiteraard is ceo Zak Brown blij dat McLaren de derde plaats van Racing Point heeft afgepakt. “Het was een goede dag en goed jaar voor ons.”

“Deze derde plaats is echt het verdienste van het team. Het was misschien niet de leukste race voor Lando en Carlos, maar voor ons aan de pitmuur was het echt een spannende race”, zegt Brown ten overstaan van Sky Sports F1.

In de winter gaat er veel veranderen bij McLaren. Zo worden de Renault-motoren ingewisseld voor Mercedes-motoren en maakt Carlos Sainz plaats voor Daniel Ricciardo. “Met hem erbij krijgen we gegarandeerd meer problemen”, grapt de Amerikaan. “We hebben volgend jaar een geweldig rijderspaar, zowel op als naast de baan. Lando is ontzettend gegroeid dit jaar en is helemaal in zijn element. Vorig jaar was hij nog een beetje voorzichtig, maar dit jaar is hij een stuk agressiever. Wij zijn erg blij met hem”, stelt de ceo van McLaren.

“En met Daniel krijgen we een zevenvoudig racewinnaar bij het team. Ze gaan elkaar tot het uiterste pushen. Ik kan niet wachten op het nieuwe seizoen”, besluit Brown.

