Inschrijfgeld voor 2021 daalt ten opzichte van 2020, Mercedes betaalt hoogste bedrag

Omdat het Formule 1-seizoen in 2020 met 17 stuks minder races telde dan het jaar voordien, zal ook het inschrijfgeld voor volgend seizoen dalen voor de teams. Mercedes betaalt als constructeurskampioen het hoogste bedrag om volgend jaar deel te nemen aan de Formule 1, hekkensluiter Williams betaalt bijna acht keer minder.

Oorspronkelijk telde de F1-kalender in 2020 22 races, door de coronapandemie werden er uiteindelijk slechts 17 GP’s verreden. Omdat de teams door de aangepaste kalender minder punten konden scoren, zal ook het inschrijfgeld, dat gebaseerd wordt op het eindklassement, voor iedereen dalen. Dat meldt Motorsport.com.



Volgens de FIA-reglementen betaalt elk team een basisbedrag van omgerekend 458.550 euro. De wereldkampioen betaalt daar bovenop 5490 euro per punt dat werd behaald in het afgelopen seizoen, voor de andere teams bedragen de bijkomende kosten 4574 euro per punt. Mercedes wist dit jaar ‘slechts’ 573 punten te scoren, vergeleken met de 739 die team uit Brackley in 2019 verzamelde. Dat betekent dat het inschrijfgeld voor Mercedes daalt van 4,5 miljoen euro naar 3,6 miljoen euro.



Aan het ander uiteinde vinden Williams. In tegenstelling tot 2019, toen Robert Kubica in Duitsland het enige punt scoorde, scoorde het team uit Grove dit jaar geen enkel punt. Bijgevolg zal de Britse formatie in 2021 ook minder inschrijfgeld moeten betalen, al is het verschil met 4488 euro verwaarloosbaar voor een Formule 1-team. De grootste verliezer is de FIA. De internationale autosportfederatie ontvangt voor 2021 2,3 miljoen euro minder aan inschrijfgeld van de Formule 1-teams.

Overzicht van de inschrijfgelden voor alle teams



Team Punten Bedrag op basis van punten Totaalbedrag 2021 Totaalbedrag 2020 Mercedes 573 € 3.145.770 € 3.604.320 € 4.523.360 Red Bull 319 € 1.459.106 €1.917.656 € 2.369.495 McLaren 202 € 923.948 € 1.382.498 € 1.122.965 Racing Point 195 € 891.930 € 1.350.480 € 793.002 Renault 181 € 827.894 € 1.286.444 € 875.493 Ferrari 131 € 599.194 € 1.057.744 € 2.768.201 Alpha Tauri 107 € 489.418 € 947.968 € 847.996 Alfa Romeo 8 € 36.592 € 495.142 € 719.676 Haas 3 € 13.750 € 472.272 € 586.774 Williams 0 € 0 € 458.550 € 463.038

