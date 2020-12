Wie staat in Ricciardo’s top drie van 2020? ‘Ik lijk nu een beetje een eikel, haha!’

Renault-coureur Daniel Ricciardo zet zichzelf – uiteraard met een knipoog en een big smile – op één in zijn persoonlijke top tien van 2020. De andere kandidaten voor een topplekje op zijn lijstje: Lewis Hamilton en Max Verstappen.

In de In the Fast Lane-podcast wordt Ricciardo gevraagd te helpen een top tien van 2020 op te stellen. Waarbij hij zichzelf na wat wikken en wegen dus lachend bovenaan zet. “Aan de ene kant is het moeilijk om niet voor jezelf te gaan, maar aan de andere kant ook weer niet”, grapt hij.

“Misschien lijk ik nu wel een beetje een eikel, haha”, erkent de Australiër, die alvorens zichzelf te nomineren overigens ook Hamilton en Verstappen al als kandidaten noemde, en er in die zin op terugkomt dat hij uiteindelijk Hamilton, Verstappen en zichzelf simpelweg de top drie noemt.

Lees ook: Deze coureur maakt het meest indruk op Alonso: ‘Ik ben verbaasd over zijn snelheid’

“Stiekem zet ik mezelf daarbij natuurlijk wel boven die andere twee”, kan hij het toch niet laten, alvorens zich lovend uit te laten over Hamilton en Verstappen. “‘Mister regelmaat’, Hamilton, hoort natuurlijk bovenaan zo’n lijstje thuis. Ongeacht of dat op de eerste of tweede plek is”, zegt hij over de Brit.

“Lewis presteert gewoon zo constant en maakt zo weinig fouten. Hij maakt doorgaans goede starts, is clean en werkt zijn races gewoon heel goed en vakkundig af. Daar zit hem in deze sport ook het verschil tussen de goede en buitengewone coureurs in”, oordeelt Ricciardo.

Verstappen constant sterk

Over de ontwikkeling van Verstappen, naast wie Ricciardo van 2016 tot en met 2018 voor Red Bull reed, heeft Ricciardo ook mooie woorden paraat. “Ik denk dat hij een flinke stap in zijn ontwikkeling heeft gezet gedurende 2016 en van 2016 op 2017.”

“De komst van de nieuwe auto’s in 2017, met grotere banden en meer grip, heeft hem ook geholpen. Hij deed het daarvoor al heel goed, maar die auto’s lagen hem ook beter.” Volgens Ricciardo was de snelheid er toen al, maar ‘moest hij nog wat fouten wegpoetsen’. “Dat zag je zelfs begin 2018 nog.”

“Nu hij dat eenmaal achter de rug heeft, zie je dat hij heel constant op een geweldig hoog niveau presteert en nog maar weinig fouten maakt.” Volgens Ricciardo ‘staat Verstappen er verder altijd’, waarmee de Nederlander zich dus verzekerd weet van een plek op Ricciardo’s lijstje.

Wat de Aussie naarmate de top tien vol wordt gemaakt nog wel erkent, is dat het ‘eigenlijk heel moeilijk is een top drie op te stellen’. Vooral omdat volgens hem vrijwel de gehele top zeven of top acht daar aanspraak op maakt, met coureurs als Pierre Gasly, Sergio Pérez, Charles Leclerc en Carlos Sainz…

Lees ook: Ricciardo het laatste puzzelstukje voor McLaren: ‘Wilden een coureur hebben die heeft gewonnen’