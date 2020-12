Ricciardo is het ontbrekende puzzelstukje voor McLaren: ‘We wilden een coureur hebben die races heeft gewonnen’

Volgend jaar is Daniel Ricciardo een McLaren-coureur. Volgens zijn toekomstige teambaas Andreas Seidl is de Australiër de juiste coureur om McLaren terug te brengen naar de top. “We wilden een coureur hebben die in het verleden succesvol is geweest.”

De rijdersmarktcarrousel kwam in mei op gang toen Sebastian Vettels vertrek bij Ferrari werd aangekondigd. Carlos Sainz werd gelijk aangekondigd bij Ferrari en wordt bij McLaren vervangen door Daniel Ricciardo. McLaren was volgens teambaas Andreas Seidl op zoek naar een coureur die in het verleden succesvol is geweest en dat is Daniel Ricciardo.

“Met Carlos en Lando hebben we een geweldige line-up, maar we hebben geen coureur die in het verleden succesvol is geweest. Daar waren we op zoek naar en als je dan ziet hoe Daniel het dit jaar doet bij Renault dan kijk ik enorm uit naar 2021 om te zien hoe hij het bij ons gaat doen”, zegt Seidl tegen Channel 4.

Ook denkt de Duitser dat het goed is voor Lando Norris dat Ricciardo zijn teamgenoot wordt. “Het is belangrijk dat hij een goed referentiepunt heeft. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie tijd gaan beleven”, aldus de teambaas van McLaren.

