Top & Flop Bahrein: Pechvogel Pérez, Mclaren profiteert

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en licht er in Top & Flop een aantal uit. McLaren kroont zich tijdens het eerste weekend in Bahrein tot winnaar in het middenveld, Sergio Pérez werd niet beloond voor een sterke race en Valtteri Bottas beleefde net als in Turkije een moeilijke race.



Top

Lando Norris, McLaren. Start: 9, finish: 4. Cijfer: 8

Met drie zijn ze nog, de teams die voor de GP van Bahrein een reële kans maken op de derde plek in het constructeurskampioenschap. Het is uiteindelijk McLaren dat als winnaar van het weekend uit die strijd komt. Door problemen in de kwalificatie voor Carlos Sainz, die start vanaf plek 15, rekent het team uit Woking op jongeling Lando Norris. Op het circuit waar de Brit in 2019 zijn eerste Formule 1-punten scoorde, weet hij in 2020 te maximaliseren.

Op zaterdag verzekert Lando Norris zich door een negende plek in de kwalificatie van een startplek aan de goede kant van de grid. Dat voordeel benut hij op zondag meteen. Vanaf P9 schiet hij voorbij Gasly en Ocon. De schade die hij oploopt in de openingsfase kan hij zonder straf laten herstellen tijdens de rode vlag, waarna Norris zijn kunstje van eerder herhaalt. Vanaf de zevende plek maakt hij opnieuw een plek goed, na de lekke band van Bottas resulteert dat in P5. Norris lijkt uiteindelijk ook als vijfde te gaan finishten, totdat Sergio Pérez in de slotfase moet opgeven. Norris krijgt de vierde plek cadeau en kroont zich samen met McLaren tot winnaar van het weekend in het middenveld.

Sergio Pérez, Racing Point. Start: 5, finish: uitgevallen. Cijfer: 8

54 ronden lang lijkt Sergio Pérez op weg naar zijn tweede podium op rij. De Mexicaan rijdt foutloos, maar met de haven in zicht begeeft zijn motor het. Pechvogel van de dag.



Subtop

Pierre Gasly, Alpha Tauri. Start: 8, finish: 6 Cijfer: 7

De Fransman waagt zich aan een eenstopper en dankzij de late safety car voor de gestrande Racing Point van Pérez weet Gasly vast te houden aan een mooie zesde plaats.

Max Verstappen, Red Bull. Start: 3, finish: 2. Cijfer: 7

Op zaterdag lijkt Verstappen even de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes, maar uiteindelijk is Hamilton in zijn Zilverpijl ook in Bahrein veel te snel. De snelste raceronde is een leuk extraatje.

Flop

Lance Stroll, Racing Point. Start: 13, finish: uitgevallen. Cijfer: 5

Twee weken na zijn gloriemoment in Turkije strandt Stroll in Q2. Ook tijdens de race slaagt hij er niet in de zaken op zijn kop te zetten, al eindigt zijn race zo wel na contact met Kvyat.

Valtteri Bottas, Mercedes. Start: 2, finish: 7. Cijfer: 5

Bij de start valt Bottas terug naar P6, bij de herstart rijdt hij lek. Vanaf P16 weet de Fin zich middels een driestopper terug in de punten te rijden. Ziet Verstappen naderen in de WK-stand.

