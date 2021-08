FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. De chaos in de eerste bocht op de Hungaroring bezorgde de neutrale kijker een enerverende race met een hele bijzondere uitslag, maar natuurlijk zijn er altijd winnaars en verliezers in de ogen van de buitenlandse media.

De Race in Hongarije is de ‘gekste race van het seizoen’, vindt Bild. De Duitse krant zag uiteindelijk beide Duitse coureurs buiten de punten eindigen, maar maalt daar niet om. “Als je deze race niet hebt gezien, ga dan meteen naar een vriend of kennis met een betaaltelevisie-abonnement om een ​​herhaling te kijken”, schrijft men. “Bedankt, Formule 1! De race in Hongarije is een van de beste races van de afgelopen jaren en heeft alles wat deze sport zo geweldig maakt.”

Een van de verrassingen van afgelopen weekend is natuurlijk de overwinning van Esteban Ocon. De Fransman boekt zijn eerste Formule 1-zege en dat wordt groots gevierd in Frankrijk. “Ocon tussen de groten”, kopt l’Équipe. In Frankrijk heeft men 329 dagen moeten wachten sinds het laatste succes van een Fransman in de Formule 1. Dat was de overwinning van Pierre Gasly op Monza in september vorig jaar. Het wachten was beduidend minder lang dan de Fransen daarvoor hebben moeten doen: voor Gasly was het 24 jaar geleden dat Olivier Panis als Fransman een GP op zijn naam schreef. De Fransen zijn terecht trots op hun nieuwe held. “Met dit eerste succes voor het Alpine-team staat ook de Franse auto-industrie in de schijnwerpers”, schrijf president Emmanuel Macron zelfs op Twitter.

Credit: ©Peter van Egmond

Ocon oogst ook lof in het buitenland. Het Italiaanse Gazzetta dello Sport beloont de winnaar met een tien voor een ‘moedige’ en ‘schone’ race. “Hij hield van start tot finish stand tegen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Chapeau.” Zijn teamgenoot Fernando Alonso, die een flinke bijdrage levert aan de overwinning van Ocon door Lewis Hamilton lang af te houden, verdient een 9. “Aan alle huidige en toekomstige racescholen: laat de studenten de tien ronden zien waarin de Spanjaard Hamilton achter zich hield.” De grote verliezer is Lance Stroll, die op onverklaarbare wijze Charles Leclerc uitschakelt en de race van Daniel Ricciardo verpest, aldus het tabloid.

Maar de GP van Hongarije had nog meer verrassingen in petto. “Het was een een wilde en vermakelijke Hongaarse Grand Prix, met Ocon en de Mercedes- en Red Bull-coureurs die de meeste krantenkoppen haalden. Maar een van de andere grote verhalen van de dag was het feit dat Williams hun eerste punten scoorde sinds de 2019 Duitse Grand Prix”, merkt Marca terecht op. “Beide coureurs kunnen trots zijn op hun prestaties en Williams kan trots zijn op de geboekte vooruitgang.”

De Spaanse sportkrant neemt ook zijn petje af voor Vettel, die niet alleen knap als tweede over de streep kwam, maar ook een mooi statement maakte tegen de antihomowet in Hongarije. “Maar zijn middag eindigde in grote teleurstelling”, schrijft de krant nadat de Duitser uit de uitslag werd verwijderd, omdat er niet genoeg brandstof in zijn AMR21 zat. De diskwalificatie heeft ook gevolgen voor het wereldkampioenschap nu Hamilton en Max Verstappen allebei een plek opschuiven. “Dat is goed nieuws voor Hamilton, want het verschil tussen de derde en tweede plaats is groter dan tussen de 10e en de negende. De Engelsman leidt de Nederlander nu dus met acht punten.”

In Engeland wordt ook zeker aandacht besteed aan de overwinning van Ocon, maar staat Hamilton uiteraard in het middelpunt. “Hamilton heeft een uitstekende prestatie geleverd om een plek op het podium te veroveren”, schrijft The Sun. “De Brit eindigde als derde nadat hij acht lange ronden werd opgehouden door een koppige Alonso, maar is nu opgeschoven naar de tweede plek na de diskwalificatie van Vettel.” Hamilton neemt na dit weekend de koppositie in het wereldkampioenschap weer over, maar The Daily Mail weet dat hij het duel met Verstappen nog niet heeft gewonnen. “Het was de tweede race op rij waarin Verstappen het geluk niet aan zijn zijde had.”

Credit: ©Peter van Egmond

Hamilton had in Hongarije zijn honderdste Grand Prix-overwinning kunnen boeken, maar kwam net tekort door een inschattingsfout van Mercedes. “Het was gewoon een verbluffende comeback van de wereldkampioen, nadat hem een overwinning werd ontzegd na een verbazingwekkende cock-up van zijn Mercedes-team”, zegt The Sun. “De honderdste Grand Prix-overwinning zal moeten wachten. De meest opwindende rit van Hamilton’s 2021-seizoen kan echter al achter de rug zijn”, gelooft ook The Daily Mail.

Het Italiaanse Tuttosport leeft mee met Verstappen, die in een ‘halve auto’ zichzelf alsnog de punten in knokte. “Een teleurstellende tiende plaats voor Verstappen in Hongarije”, schrijft de krant. “De Nederlander, wiens auto na de start flink was gehavend, werd zwaar bestraft voor het ongeval aan het begin van de race.”

Valtteri Bottas krijgt het in de buitenlandse media flink te verduren. Hoewel de fout van de Fin essentieel was voor de overwinning van Ocon, noemt het Franse l’Équipe hem een ezel. Gazetta geeft Bottas en drie en weet zeker dat hij deze zomer slecht nieuws te verwerken krijgt: “Dat stoeltje in de Mercedes gaat weg.” In Engeland mogen ze het advies van hun Duitse collega’s om de race terug te kijken wel opvolgen. The Daily Mail zit ernaast door te zeggen dat de Mercedes-coureur Lando Norris in de auto van Sergio Pérez torpedeerde. Het was de Red Bull van Verstappen die in de baan kwam van de McLaren. De auto van Pérez schakelde Bottas helemaal zelf uit.