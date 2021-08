De winnaar van de spectaculaire Grand Prix van Hongarije, Esteban Ocon, is ontsnapt aan een straf. De Fransman parkeerde zijn Alpine na afloop van de race niet in de pitstraat, maar aan het einde van de pitstraat op het circuitgedeelte.

Het was voor Ocon al een bizarre middag. De lange Fransman vertrok als achtste in de Grand Prix van Hongarije, maar lag door de chaos in bocht 1 na een kettingbotsing, veroorzaakt door Valtteri Bottas, en een andere crash, veroorzaakt door Lance Stroll, plots tweede in de race. Vanwege alle onderdelen op de baan werd die race korttijdig stilgelegd, maar bij de herstart nam hij de leiding van Lewis Hamilton over, die het gokte op de intermediates terwijl de rest van het veld naar slicks wisselde.

Ocon moest lange tijd de druk van Sebastian Vettel achter zich weerstaan en slaagde daar ook in. Hij werd daarbij ook nog geholpen door teamgenoot Fernando Alonso, die de opstormende Lewis Hamilton er niet zomaar langs liet en zo tijd won voor Ocon.

De Fransman won zo voor het eerst een Formule 1-race, een geheel nieuwe ervaring voor hem. Dat vertaalde zich ook na afloop van de race in de procedures, waar hij onbekend mee was. In plaats van de Alpine in parc fermé bij het podium te parkeren, reed hij de Alpine op het circuit tot het einde van de pitstraat. Hij stapte daar uit en begon aan een lange wandeling naar het podium, waar hij uiteraard wel van genoot.

Het was de stewards echter niet ontgaan. Zij onderzochten het fout parkeren van Ocon, maar hebben besloten om hem slechts een reprimande te geven. “Hij verontschuldigde zich en zei dat hij de volgende keer wat beter zal opletten”, laat de FIA in een document weten. “De stewards zien dit niet als het verbreken van de parc fermé-regels.” Hij ontsnapt daarmee dus aan een straf en mag zichzelf nog altijd een racewinnaar noemen na een bizarre zondagmiddag.